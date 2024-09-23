台銀黃金存摺刷2720元天價！砸10萬入手　不到一年賺逾4萬

▲黃金金條。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

受惠聯準會（Fed）降息、地緣政治因素影響，國際金價刷每盎司2625.89美元歷史新高，台銀黃金存摺賣出價今（23）日上午11點35分同步掛出每公克2720元台幣新天價，若與近1年低點、去年10月6日賣出價每公克1873元台幣相較，漲幅已逾4成，去年10月初砸10萬買黃金存摺，放不到1年可賺逾4萬元。

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▲台銀黃金存摺飆天價。（圖／翻攝台銀官網）

理專指出，民眾若是在去年10月6日砸10萬元台幣買台銀黃金存摺，當時可以存下約53公克的黃金，放到今天中午，這批黃金的價格已來到14萬4160元，相當於賺進4萬4160元。

彭博社報導，周一國際金價來到2625.98美元，漲幅0.2%，續刷歷史新高，這波金價走揚與聯準會理事Christopher Waller發言有關，因為他預期11、12月都要各降息1碼，但若就業市場疲軟，降息幅度可能會再次出現2碼。

另外，黃金交易商也關注中東不斷升級的緊張局勢，擔心真主黨和以色列之間的戰鬥可能擴大為更廣泛的區域衝突。這可能會增強該金屬的避險地位。

台銀內部引用美國銀行(Bank of America)報告，金價近期已來到每盎司2600美元，預期寬鬆週期將推動金價在2025年達到每英兩3000美元，建議投資人跟隨央行的腳步購買黃金，該行分析師指出，黃金現已成為全球第二大儲備資產，且在各類資產中與股票的相關性最低。

路透社報導，貴金屬交易商Allegiance Gold 營運長Alex Ebkarian 表示，由於財政與貿易赤字的影響，市場正在將未來更大幅度的降息納入考量，這將使得美元走弱，若將當前的地緣政治風險、赤字、低收益環境和美元疲軟等因素結合，金價未來進一步上行的可能性將大增。

