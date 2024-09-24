國民ETF也能磕CP！　00878搭00687B股債強強聯手

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

全台23檔高股息ETF人數超過719萬人，擁有144萬最多股民的00878，無疑是新手投資的首選標的，專家分析雖然許多人對00878情有獨鍾，但從上周美國聯準會宣布降息後，還沒買票進場的00878粉絲開始意識到債券這塊大餅，到底00878股債要跟誰配，才最有CP感？其中債券ETF 00687B就因為四大優勢，被稱為是跟00878的CP感最強的債券ETF。

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ETF專家分析00878受青睞的原因，國泰永續高股息(00878)從2020年發行以來，主打是全台首檔季配息的高股息ETF基金，歷經2022疫情來襲股債雙殺，以及2023、2024年人工智能帶起來的AI旋風，展現追漲抗跌的基金實力。

即使今年新成立的多檔ETF都打著高股息和月月配的大旗，試圖要挑戰00878的霸主地位，但00878用數字說話，近幾次配息金額和年化配息率都刷出基金新高點，相比其他檔像是復華台灣科技優息(00929)、群益科技高息成長(00946)和中信成長高股息(00934)出現配息縮水遭關切，00878最近一次配出0.55元，獲得投資人加碼按讚。

進一步看00878最吸引人的幾大特色，包括規模跟人數遙遙領先其他檔、投組產業均衡、配息穩健，如果要考慮CP股債配，專家建議首選應該是系出同門的國泰20年美債(00687B)，規模已經來到2411.84億元、受益人數28.14萬人，存續期有17年，降息後的資本利得受關注，也是近月的債券人氣王，跟00878同樣採每季配息，最近一次八月剛除息0.42元，相比前三次同樣也呈現穩定上升的趨勢。

加上00687B的除息時間落在每年2、5、8跟11月，00878則是1、4、7跟10月，根本是完美互補，存股專家建議，00878搭配00687B的最強CP組，小資族可用六四比例，股六債四的資產配置法，把握00878第四季台股的上漲動能，也能搭到這波降息財的難得機會。