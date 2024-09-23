大量連3天噴漲停！轉攻封裝「獲利暴增」　今年股價飆漲1.36倍

▲電機機械股大量早盤「再噴出大量」。圖為大量科技總部。（圖／Google Maps）

記者楊絡懸／台北報導

證交所23日公布20檔注意股，其中，近期切入半導體封裝供應鏈的電機機械股「大量」（3167）早盤「再噴出大量」，盤中不但鎖在漲停價128元，當天周轉率35.28%達交易門檻，更連續3天亮出漲停，量價續揚創天價，被列入注意有價證券資訊名單內。

大量近期交投熱絡，23日早盤以122元開出，多方強勁之下，盤中在震盪之間衝上漲停價128元，一口氣鎖到尾，漲幅9.87%，成交量在上午10點左右就突破2.1萬張，氣勢驚人。

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觀察大量近期走勢，已經連續7個交易日亮紅盤，如今更飆上128元寫歷史股價新高，如果以9月11日收盤價77.6元計算，累計漲幅約39.4%，今年以來更漲了1.36倍。

就基本面觀察，大量日前也公布8月獲利狀況，8月淨利達1,900萬元、每股淨利（EPS）0.22元，光是單月EPS就超過今年上半年EPS的0.12元。

值得注意的是，大量主要業務是PCB設備及半導體設備，營收並以PCB設備為主力，在歷經產業循環周期之下，近期卻搭上半導體先進封裝風潮，不論是晶圓級或面板級封裝，皆有能力提供對應的產品，訂單能見度甚至看到明年第二季，在手訂單更達到17億元。

儘管大量的半導體營收貢獻占比仍需時間發展，但法人也看好，在拿下晶圓廠及先進封裝廠指標客戶訂單，如果後續產業趨勢明確，加上量能足夠，半導體業務確實有機會推升大量持續成長；此外，大量也掌握先進封裝SoIC、CoWoS設備訂單，加上高階PCB需求持續增加，皆有利毛利率及獲利表現。

其他被列入注意的有價證券資訊還包括：T50反1群益3B購02（070280）、T50反1群益3B購03（071176）、永光（1711）、三晃（1721）、展宇（1776）、佳大（2033）、映泰（2399）、盟立（2464）、晟銘電（3013）、正達（3149）、聯鈞（3450）、晶彩科（3535）、宏致（3605）、定穎投控（3715）、定穎投控（3715）、悅城（6405）、訊芯-KY（6451）、富世達（6805）、菱光（8249）、泰銘（9927）。