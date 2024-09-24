勞動部高層大地震　政務次長王安邦請辭

▲勞動部政務次長王安邦（圖左）請辭。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

勞動部近期不斷傳出人事異動，政務次長王安邦多次表達請辭之意，23日上午，據悉王安邦已退出所有群組，並收拾完所有東西離職，勞動部也證實此事，但至於將由誰來接任仍是未知數。

勞動部表示，政務次長王安邦因個人生涯規劃於本月21日卸任，並經行政院批准，一共在任1,585天，是勞動部自2014年升格後，任期最久的政務次長。

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勞動部長何佩珊表示，她上任後極力留任王安邦，也感謝他在這段期間竭盡所能傾囊相助，幫助快速掌瞭解勞動部政策問題，並建置幕僚群讓其在最短時間內熟悉部內情況，新舊政府交接期間順利換軌功不可沒，對於王安邦離任感到滿滿不捨。

何佩珊指出，王安邦過去於地方政府擔任勞動局局長時，處理多件社會矚目的重大勞資爭議案件，為有效化解重大勞資對立事件，不但事必躬親且親上火線，更仰賴長期與工會夥伴的信任關係。

何佩珊提到，王安邦多次表達由於父親也是工會幹部，母親則是第一線社工，在耳濡目染之下對於勞工爭取勞權，其不僅感同身受，更能將心比心替勞工權益著想。後於2020年到勞動部擔任次長，憑藉在地方的經驗，在各項勞動政策的制定、法律的修訂、勞工權益的提升等議題，都可以看見他不遺餘力，努力推動的身影。

此外，在2020年至2022年疫情嚴峻爆發時，針對國內多起移工群聚感染，亦數次與同仁親自前往廠區進駐，並與相關單位合作圍堵疫情，避免擴散，同時推動制定「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引：移工工作、生活及外出管理注意事項」要求分艙分離，並偕同地方政府共同合作進行全台移工宿舍訪查，具體減緩移工群聚的狀況，防堵疫情破口。

何佩珊最後強調，感謝王安邦任內以其扎實的地方歷練及面對挑戰總是展現臨危不懼的態度，與勞動部共同為勞工權益打下完善的基礎，相信也祝福他在其他領域亦能海闊天空，豪邁揮灑。