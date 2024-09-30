家家有本難解的遺產經！跨時代傳承關鍵解析　10／8理財憑中信見分曉

▲中國信託銀行與《ETtoday》攜手舉辦理財憑中信線上直播講座。（圖／中信銀提供）

記者陳瑩欣／台北報導

近幾年新聞上常看到家族集團、企業間子女爭產事件層出不窮，引發家族裂痕，讓外界印象深刻，而對於辛苦了一輩子甚至是大半輩子的心血，到底要如何妥善的傳給下一代，而且還能做好資產管理？

中國信託銀行與《ETtoday》攜手舉辦理財憑中信線上直播講座，由資深財經主播劉姿麟專訪中國信託銀行理財智庫周剛毅協理將在2024年10月8日（週二）晚上7點LIVE直播於中國信託財富管理LINE官方帳號為大家進行跨世代傳承關鍵解析。

▲中信銀理財智庫周剛毅協理將出席10/8 晚上7點「理財憑中信」線上直播講座。（圖／中信銀提供）

一代用盡畢生力氣累積相當規模財富後，將資產分配給子女後，擔心因小孩婚姻狀況，資產是否會被孩子配偶分走，近期房價高漲，長輩急著幫小孩看房買房，但不動產繼承眉角多，後代繼承常是多人共有，該如何因應與承接呢？

結婚生子已不是現代人所追求的唯一目標，晚婚晚生不婚不生族趨勢增加，畢生資產該如何能按照自己的心願留給想給的親密愛人與親友呢? 只想好好地將這份愛傳承下去，如何合情、合理與合法，都需要專業人士的協助。



直播中將有深入淺出的案例分享，讓大家更了解資產傳承預先規劃的重要性。傳承不只是有錢人的專利，敬請鎖定10月8日週二晚上7點ETtoday「理財憑中信」，大家一起做好資產完美交棒。



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