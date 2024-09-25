東京電玩展激勵題材！00878等「4檔ETF」有電競概念股受矚目

▲東京電玩展即將登場，預期將帶動電競題材。（圖／pixabay示意圖）

記者楊絡懸／台北報導

亞洲年度最大遊戲展會「2024東京電玩展」即將在9月26日登場，預期將展出最新電競產品，帶動台廠相關供應鏈話題。事實上，台股ETF的成分股就包含電競概念股，尤其近期3A級遊戲大作《黑神話：悟空》激勵，加上全球遊戲玩家已超過30億人，市場正關注相關題材及商機。

今年東京電玩展活動召集787家企業參加，此次參加展覽包含家用電視遊樂器、線上遊戲、PC遊戲、掌上型遊戲、手機遊戲、大型機台等周邊設備及電競相關產業，以個股來看，微星（2377）、技嘉（2376）、緯創（3231）等電競概念股有望受惠。

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▲成分股含有「電競概念股」ETF。（圖／記者楊絡懸製表）

值得注意的是，在台股ETF成分股中，持有電競族群包括國泰永續高股息（00878）、復華台灣科技優息（00929）、富邦科技（0052）、國泰台灣5G+（00881），可望再添成長動能。

市場專家指出，「台股ETF人氣王」00878的基金成分，主要挑選邏輯著重高股息跟ESG表現優異的企業，組成台灣龍頭企業資優班，4年來表現亮眼，目前最新規模突破3,248億元，為高股息ETF規模最大、受益人最多、定期定額戶數最高的多項冠軍。

00878的成分股中，包含電腦及周邊設備類股22.28%，以及24.88%的半導體類股，並涵蓋金融題材，產業較其他高股息ETF來的均衡，近4季配息也逐季上揚，被投資人關注適合長線布局。

近年來電競蓬勃發展，不僅已是重要國際賽事之一，也讓歷經低谷的PC產業重新抬頭。根據全球電競運動市場的預測數據顯示，2024年電競規模為21.1億美元，預計到2029年將達到52.7億美元，並在預測期內（即2024年至2029年）年複合成長率20.05%。

市場專家表示，如今再搭上AI旋風，那麼AI PC的發展可視為總體處理器效能的提升，將帶動電競筆電效能同步升級，高股息ETF的霸主如果順勢搭上這波熱潮，後市發展受到期待。