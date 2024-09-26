▲臺灣證券交易所推「5D反詐行動」，攜手警政、證券商對抗投資詐騙。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者王威智／採訪報導

臺灣證券交易所24日於101大樓舉辦反詐騙宣誓典禮，以凝聚各界力量，對抗投資詐騙。金管會證期局張振山局長、內政部警政署張榮興署長、刑事警察局周幼偉局長、行政院打詐指揮中心黃國師執行秘書、證券商公會陳俊宏理事長等均蒞臨典禮，投信投顧公會劉宗聖理事長、投保中心張心悌董事長、券商公會經紀業務委員會詹正恩召集人及第一線服務投資人的各大證券經紀商代表也熱烈參與響應。

▲臺灣證券交易所展現對抗金融詐騙決心，力拼為國人打造更加安心、健全的投資防護網。（圖／記者謝婷婷攝）

臺灣證券交易所林修銘董事長於典禮中發表，將以「5D反詐行動」為主軸，啟動整合性大型反詐騙宣導。一系列活動包含10月8日、16日將接連舉辦別開生面的發表會和論壇，後續更規劃一波接一波透過傳統及數位媒體、場景行銷、實體互動等方式，不斷向民眾推廣反詐騙。他強調，證交所希望扮演政府和業者之間的橋梁與強力後盾，藉由知識宣導、證券業者聯防、高科技運用等面向，加強建構金融環境的反詐韌性。

林修銘表示，詐騙不只造成民眾金錢損失，更是對整體社會安定、金融秩序健全發展的威脅。「證交所作為資本市場籌資及交易平台，打擊詐騙責無旁貸。證交所近年實體與數位並進，分齡分眾宣導反詐騙，並推出創意專網、有聲宣導、線上課程，引導民眾提升識詐知能。」

▲臺灣證券交易所林修銘董事長。（圖／記者謝婷婷攝）

此外，證交所也密切與警政單位合作，蒐報可疑投資詐騙廣告、假臉書粉專下架及通報詐騙LINE ID，並透過警廣播出反詐資訊。另一方面，證交所已積極聯合證券商，要求置入反詐騙警語、關注高齡客戶，並推出「反詐騙聯防行動專區」，鼓勵證券商通報詐騙案例，幫助其他證券商及投資大眾參考因應。

金管會證期局張振山局長指出，政府已跨部會齊力協作，推動打詐新四法，讓法律和政策相輔相成，抑制詐騙問題。「金管會遵循政策，積極推動執行，主要負責在金融機構及虛擬資產相關業者及人員方面加強反詐，包含存款帳戶、電子支付、信用卡及虛擬資產帳戶等四面向。」

▲內政部警政署張榮興署長。（圖／記者謝婷婷攝）

內政部警政署張榮興署長分享，「目前詐欺約占所有治安案件６成，平均每天詐騙金額約３至４億元，且以投資詐騙為大宗，已擾亂金融秩序。」政府機關與民間企業、團體的密切合作是打詐工作的成功關鍵，盼望藉由與證券投信投顧業者通力合作，將網路的假投資詐騙廣告訊息快速下架，從源頭阻斷。

宣誓典禮開場特別規劃寓教於樂的短劇，演示常見投資詐騙手法，如假冒名人引誘加入LINE群組、偽造金管會或證交所函文佯裝合法機構、股票申購詐騙等，並點出「5D反詐行動」的意涵即是５個Don’t，也就是不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料，希望培養民眾對於詐騙產生自然反射的懷疑和警覺。

接續致詞後，活動安排精彩的跆拳道表演，呈現勢如破竹的打詐氣勢，再引入典禮的重頭戲，邀請政府單位、證券相關公會及業者共同宣誓，齊心展現打擊金融詐騙、守護民眾財產安全的堅定信念。

▲▼臺灣證券交易所以寓教於樂的短劇，演示常見投資詐騙手法。（圖／記者謝婷婷攝）

反詐騙之路任重道遠，證交所在金管會指導下，攜手內政部警政署、證券相關單位以及公會和證券商代表，全體總動員，藉由反詐騙誓師大會，展現對抗金融詐騙決心，力拼為國人打造更加安心、健全的投資防護網。