ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

台灣多少錢可退休？　滙豐調查富裕族群估要近3000萬

▲滙豐台灣為和碩安排首筆永續發展表現連結貿易融資及永續發展表現連結貸款交易。（圖／滙豐銀行提供）

▲滙豐銀行資料照。（圖／滙豐銀行提供）

記者陳瑩欣／台北報導

滙豐發表的全球研究《生活質素報告》(Quality of Life) 顯示，台灣的富裕族群認為必須準備至少93萬美元 （約新台幣2970萬元） 才能安穩退休；受訪者中41%表示尚未制定好完整的退休規劃，相較於全球的平均比例28%，顯示台灣人可以更加善用投資理財工具，提早進行退休規劃。

這項調查訪問了全球包含台灣共11個市場1萬1230 名不同世代的富裕投資人，台灣的受訪者為500人。報告發現51%的台灣受訪者認為自己的退休準備不足，高於亞洲的平均比例42%；且高達60%的受訪者表示在退休後仍願意持續工作，維持穩定的現金流，在所有調查市場中的比例最高。

滙豐第二年發布的《生活質素報告》首次納入台灣，探討受訪者對身體、心理和財務健康三方面的看法，以了解富裕投資人如何定義良好的生活品質。台灣的生活品質總分為72分，貼近全球平均76分；其中台灣的財務健全指數名列第五，甚至高於英國、美國和香港。

滙豐(台灣)商業銀行財富管理暨個人金融事業處負責人游天立表示，隨著現代人的平均壽命愈來愈長，如何妥善規劃退休生活所需的資產，已成為許多客戶在投資配置上所關注的重點。建議投資人運用銀行提供的多元投資產品與組合，善用時間複利的優勢，在不同人生階段，逐步為自己建構身體、心理和財務三方健全的高品質人生。

滙豐全球調查報告顯示44歲至69歲的受訪者 (即X世代與嬰兒潮出生的人) 認為「提升家庭財務安全」與「為退休做準備」是他們現階段最重視的財務目標。而「為退休做準備」也是25歲至43歲受訪者 (即Z世代與千禧世代) 最在乎的前五大財務目標之一。

滙豐銀行建議投資配置不僅要及早開始，長期布局，更要因時制宜，定期檢視，依據個人的風險承受度與財務目標進行調整，便能運用時間複利積少成多，將資產極大化。

在眾多投資工具中，基金有專業的基金經理人操盤，投資組合相對分散，針對不同投資環境，亦能以不同的投資策略來因應。此外，定期定額投資也是個不錯的理財策略，即便面對市場波動，亦能鎖定投資機會，有機會降低風險，幫助達到投資目標。

[廣告]請繼續往下閱讀...

關鍵字： 退休理財

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台積電帶飛！股王信驊盤中數度漲停　一張最多賺41萬

台積電帶飛！股王信驊盤中數度漲停　一張最多賺41萬

受到台積電（2330）帶頭重返千元，強勢成為第15檔千金股，指數盤中漲逾311點，同步帶動高價股歡騰，股王信驊（5274）今（25）日盤中數度漲停，最高報4550元，單日最大漲410元，相當於昨日收盤前抱一張，今天最高可賺41萬元。

2024-09-25 11:22
美東罷工在即運價喊漲　貨櫃三雄揚帆、萬海飆漲9％

美東罷工在即運價喊漲　貨櫃三雄揚帆、萬海飆漲9％

美東碼頭工人罷工機率大增，全球再度掀起搶艙潮，貨櫃艙位供不應求的情形再度出現，預料運價將會回穩上揚，部分船公司也陸續宣布將加收相關費用，貨櫃三雄近日股價揚帆，長榮（2603）站穩200元關卡，陽明（2609）漲逾3％、萬海（2615）飆漲9％。

2024-09-25 11:30
台灣多少錢可退休？　滙豐調查富裕族群估要近3000萬

台灣多少錢可退休？　滙豐調查富裕族群估要近3000萬

滙豐發表的全球研究《生活質素報告》(Quality of Life) 顯示，台灣的富裕族群認為必須準備至少93萬美元 （約新台幣2970萬元） 才能安穩退休；受訪者中41%表示尚未制定好完整的退休規劃，相較於全球的平均比例28%，顯示台灣人可以更加善用投資理財工具，提早進行退休規劃。

2024-09-25 12:22
航運ETF一路順風！00960再拉出半根　掛牌4天飆漲逾12%

航運ETF一路順風！00960再拉出半根　掛牌4天飆漲逾12%

全台首檔「航運ETF」野村全球航運龍頭息收（00960）自掛牌後，股價蒸蒸日上，不但守在發行價15元之上，25日早盤更一度飆上16.92元，上漲5.15%，暫報16.75元，成交量達1.5萬張。如果從掛牌首日收盤價15.1元計算，累計4天漲幅達12%。

2024-09-25 10:35
抽中擴大賺逾3萬！中租-KY抽籤行情強強滾　飆漲8%

抽中擴大賺逾3萬！中租-KY抽籤行情強強滾　飆漲8%

中租-KY （5871）今（25）日股價開平高後震盪走高，至上午10點50分前最高來到158.5元，漲幅高達8.6%，與每股承銷價125元相較，價差逾3萬元，展現強勁抽籤行情，此次參與抽籤張數僅2635張，昨（24日）為申購首日即吸引7萬多筆參加。

2024-09-25 10:56
台積電目標價拉高到1280元！　美系外資爆CoWoS提前一年量產

台積電目標價拉高到1280元！　美系外資爆CoWoS提前一年量產

美系外資出具報告指出，在終端客戶群對於人工智慧（AI）的需求有增無減下，台積電（2330）CoWoS產能擴張將提早一年出現，導致明年產能、資本支出、產品價格、營收與獲利都提升，因此目標價從1220元調升至1280元，重申「優於大盤」評級。

2024-09-25 00:06
金融業毛很多！　禁止電腦螢幕超過隔板、座位上不能吃有氣味食物

金融業毛很多！　禁止電腦螢幕超過隔板、座位上不能吃有氣味食物

金融業行事嚴謹，行政規矩也不斷推陳出新。近期爆出有銀行管理部調動員工到新大樓工作，「又一力作」管制個人電腦螢幕放到桌上後，不能超過約100公分高的隔板；另有一家新落成的金融大樓要求員工在座位上不能吃「聞得到味道」的食物；不少新鮮人因為搞不懂辦公室行政規定，大嘆進公司就是踩雷的開始。

2024-09-25 00:01
台股漲逾300點！本月9檔ETF填息達陣　00918、00919接力拼

台股漲逾300點！本月9檔ETF填息達陣　00918、00919接力拼

受惠台積電（2330）重返千元，台股今（25）日指數表現氣勢如虹，盤中漲逾300點，累計至今日中午12點半，包括統一台灣高息動能（00939）、復華台灣科技優息（00929）等9檔本月除息的台股ETF已完成填息，而配息金額偏高的季配型大華優利高填息30（00918）、群益台灣精選高息（00919）填息率雙雙衝過7成，成為下波接力填息的重心。

2024-09-25 12:44
鴻海擬投資10億美元　在印度設立智慧手機「顯示面板組裝廠」

鴻海擬投資10億美元　在印度設立智慧手機「顯示面板組裝廠」

供應鏈消息人士透露，鴻海（2317）旗下富士康正評估，在印度南部泰米爾那都邦（Tamil Nadu）設立智慧手機顯示器面板模組的組裝工廠，投入金額約10億美元，主要是針對蘋果公司iPhone產品的相關業務。

2024-09-25 12:32
新天地砸8000萬改造梧棲館　旗下萊特薇庭接單到2026上半年

新天地砸8000萬改造梧棲館　旗下萊特薇庭接單到2026上半年

宴會龍頭新天地（8940）餐飲集團近期積極更新設備，搶攻婚宴市場，看準台中港新市鎮特區近年來發展商機，去年起陸續啟動廳房改裝，斥資8000萬改裝梧棲創始店的宴會廳、新娘休息室及證婚儀式堂，盼吸引更多婚宴、尾牙訂單挹注營運；另同樣位在台中的萊特薇庭接單已到2026年上半年。

2024-09-25 12:00

讀者迴響

熱門新聞

台積電帶飛！股王信驊盤中數度漲停　一張最多賺41萬

台積電目標價拉高到1280元！　美系外資爆CoWoS提前一年量產

中國半導體突破8奈米？　科技專家：小心歪成「陶朱隱園」

金價飆漲掀銀樓倒閉潮？專家曝3原因

賣股還錢！老牌化工廠處分雲豹能源1736張　挹注資金逾3億

金融業毛很多！　禁止電腦螢幕超過隔板、座位上不能吃有氣味食物

快訊／93萬人注意！00940每股配0.05元　10／8最後買進日

合庫銀7年來最大整頓！　今年共裁8間分行

台積電重返千元！漲18元至1005　指數大漲逾280點

科技廠資安新兵到　緯創小金雞全景10月下旬上櫃

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

安心亞直球問張再興：你喜歡我喔　他為她花2萬...湊CP結局卻反轉XD

高雄計程車網狀線違規迴轉　65歲婦騎車煞不住猛撞慘摔

陳庭妮飛日本突襲胡宇威！ 一見面甜喊：寶貝～#星光雲REELS

國道1號恐怖連環撞！　女噴飛趴地...3人無呼吸心跳

明道抱女兒　為陳喬恩婚禮獻唱♥

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366