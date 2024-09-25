台灣多少錢可退休？　滙豐調查富裕族群估要近3000萬

▲滙豐銀行資料照。（圖／滙豐銀行提供）

記者陳瑩欣／台北報導

滙豐發表的全球研究《生活質素報告》(Quality of Life) 顯示，台灣的富裕族群認為必須準備至少93萬美元 （約新台幣2970萬元） 才能安穩退休；受訪者中41%表示尚未制定好完整的退休規劃，相較於全球的平均比例28%，顯示台灣人可以更加善用投資理財工具，提早進行退休規劃。



這項調查訪問了全球包含台灣共11個市場1萬1230 名不同世代的富裕投資人，台灣的受訪者為500人。報告發現51%的台灣受訪者認為自己的退休準備不足，高於亞洲的平均比例42%；且高達60%的受訪者表示在退休後仍願意持續工作，維持穩定的現金流，在所有調查市場中的比例最高。



滙豐第二年發布的《生活質素報告》首次納入台灣，探討受訪者對身體、心理和財務健康三方面的看法，以了解富裕投資人如何定義良好的生活品質。台灣的生活品質總分為72分，貼近全球平均76分；其中台灣的財務健全指數名列第五，甚至高於英國、美國和香港。



滙豐(台灣)商業銀行財富管理暨個人金融事業處負責人游天立表示，隨著現代人的平均壽命愈來愈長，如何妥善規劃退休生活所需的資產，已成為許多客戶在投資配置上所關注的重點。建議投資人運用銀行提供的多元投資產品與組合，善用時間複利的優勢，在不同人生階段，逐步為自己建構身體、心理和財務三方健全的高品質人生。



滙豐全球調查報告顯示44歲至69歲的受訪者 (即X世代與嬰兒潮出生的人) 認為「提升家庭財務安全」與「為退休做準備」是他們現階段最重視的財務目標。而「為退休做準備」也是25歲至43歲受訪者 (即Z世代與千禧世代) 最在乎的前五大財務目標之一。



滙豐銀行建議投資配置不僅要及早開始，長期布局，更要因時制宜，定期檢視，依據個人的風險承受度與財務目標進行調整，便能運用時間複利積少成多，將資產極大化。



在眾多投資工具中，基金有專業的基金經理人操盤，投資組合相對分散，針對不同投資環境，亦能以不同的投資策略來因應。此外，定期定額投資也是個不錯的理財策略，即便面對市場波動，亦能鎖定投資機會，有機會降低風險，幫助達到投資目標。