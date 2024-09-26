公益彩券揭開台灣公益經濟學 　「善良的公式」暖心首映

▲左起中國信託銀行資深副總高人傑、國庫署署長陳柏誠、台彩董事長黃志宜。（圖／業者提供）

記者陳瑩欣／台北報導

台灣公益彩券的發行於今（113）年迎向第5屆，中國信託商業銀行自第3屆起肩負公益彩券發行權至今，透過專業的彩券銷售經營廣召社會大眾的參與，協助政府推動公益彩券產業健全化。為使大眾更清楚地理解公益彩券長期以來為台灣社會帶來的正向影響，財政部國庫署署長陳柏誠、中國信託商業銀行執行副總高人傑與台灣彩券公司董事長黃志宜，今（26）日共同出席「2024公益彩券形象影片上映記者會」，透過發表《善良的公式》形象影片，及「公益價值圖鑑」，展現多年來公益彩券努力的成果。

財政部國庫署署長陳柏誠表示，公益彩券發行目的旨在增裕社福財源、促進弱勢族群就業，每一張彩券的售出，背後都代表著一個善意。公益彩券創造的公益盈餘中，50%分配給地方政府辦理兒少、婦女、老人，身障福利、社會救助等事項，擴大對弱勢族群的照顧，45%用在國民年金，5%提供全民健康保險準備，讓醫療資源更加穩定。為了確保每一分錢都能專款專用，財政部也設置公益彩券監理委員會，監督盈餘的分配及運用，並將運用情形公布在機關網站供大眾查詢，讓公益盈餘發揮最大的效益，也讓購買彩券的民眾更放心自己的愛心及善念，都運用在真正需要的地方，並傳遞到全臺灣各縣市的每個角落。

台灣彩券公司受中信銀行委託發行公益彩券以來，長年致力於提升國民的公益參與度，持續以實際行動為公益貢獻心力，110年以「讓好事發生」重新詮釋品牌形象，成功翻轉公益彩券的既有印象，讓更多民眾了解購買彩券等於做好事的公益價值。今年推出第5屆公益彩券形象影片《善良的公式》，影片核心概念為虛擬公式「(弱勢就業+社會福利+國民年金+全民健保)X民眾的愛心=無限的善良」，將已實現的公益個案以影像方式傳播，溫暖呈現公益彩券如何將大眾挹注的善意轉化為實際的社會福利。影片中的故事包括資助偏鄉學生棒球隊裝備、舉辦銀髮健身俱樂部、開辦新住民托育訓練課程、以及提供身心障礙者就業機會等，這些具體的公益行動展示了公益彩券如何透過善良公式，將愛心轉化為實際的社會關懷，而支持這些公益行動的資源即來自於每年公益彩券的盈餘。台灣彩券堅信，每一張彩券都是一個善意的累積，能夠為台灣帶來溫暖，讓更多好事出現在台灣各個角落。

中國信託銀行執行副總高人傑表示：「每一張彩券背後都擁有著不同的公益價值，累積的公益盈餘如何做有效且多元的社會福利運用，就像公益經濟學的概念。」「公益經濟學」的概念核心即為公益彩券所累積的盈餘，通過合理有效的配置，支持教育、文化、醫療、環境等各類社會公益項目，實現公益價值多元化與經濟效益最大化。因此，公益彩券展現了個人消費行為達到社會福利增長的創新模式。高人傑表示：「多年來，公益彩券盈餘不僅轉化為具體的社會福利項目，更進一步促進弱勢群體的就業機會。今日透過《善良的公式》影片發表，目的是讓大眾深刻了解公益彩券的每一筆收益都是具有不同公益價值的資源，每張彩券背後蘊含的是社會大眾對弱勢群體的支持、對社會福利的關心，以及對整個台灣社會美好未來的期盼。希望藉此促進大眾對公益活動的參與意願，共同推動公益彩券持續發展，形成一個良性的公益經濟循環系統。」

公益彩券邁向第5屆，台灣彩券希望利用簡單的形式呈現多元的公益成果，於今日同步公開首張「公益價值圖鑑」，圖鑑內容描繪針對台灣五大社會現象對應由地方政府辦理的社會福利項目。展示的公益成果涵蓋了新住民的融入支持、面臨超高齡社會的挑戰、關懷偏鄉幼童、扶助弱勢家庭以及利用科技助力公益等五大層面：

一、協助新住民融入社會建立歸屬感：隨著台灣新住民人口逐年增加，這群面臨語言不通、文化差異的族群，經常遭受身分歧視與權益剝削，心理健康狀況不斷受到挑戰。他們在陌生環境中求助無門，融入社會的難度大幅增加。因此，公益彩券盈餘被用於協助新住民融入社會，建立歸屬感，透過語言學習、文化交流及心理支持等福利措施，減少其孤立感，促進社會和諧。

二、建構共融自主的高齡化社會：2025年，台灣將正式進入超高齡社會，隨著醫療進步和平均壽命延長，許多老年人在退休後重新尋找生活重心，追求晚年生活質量的需求日益增長。為此，公益彩券盈餘被投入於建構共融自主的高齡化社會，提供老年人更多社會參與的機會，鼓勵他們培養興趣和技能，實現自我價值。

三、輔導偏鄉孩童均衡發展翻轉人生：少子化的影響導致偏鄉地區學校招生困難、師資流動大，進而威脅到偏鄉孩童的受教育權，進一步加劇社會階級固化的問題。為此，公益彩券盈餘用於輔導偏鄉孩童均衡發展，提供教育資源及課後輔導，讓偏鄉孩童擁有更多學習機會，減少社會隔閡，協助他們翻轉人生。

四、資助弱勢族群重建家庭回歸生活正軌：台灣的貧富差距持續擴大，弱勢家庭經常因經濟壓力和突發事故面臨更大的生存挑戰。公益彩券盈餘用於資助弱勢族群重建家庭，回歸生活正軌，透過財務援助及生活指導，幫助這些家庭改善生活條件，重拾社會經濟穩定。

五、利用智慧科技力挺身心障礙者：科技的發展改變了全球經濟，也為弱勢群體帶來更多機遇。許多智慧科技已經進入各個領域，為重度身心障礙者提供了新的生活方式。公益彩券盈餘投入於利用智慧科技力挺身心障礙者，通過科技輔助，改善其日常生活質量，提升社會參與度，促進社會包容。

台灣彩券公司董事長黃志宜表示：「製作這張圖鑑的初衷，是希望讓更多人能夠感受到這份溫暖，也讓每一位支持公益彩券的朋友，成為這份溫暖的創造者。未來，我們將繼續以「公益」為本，以更創新、更人性化的方式推動公益彩券，讓每張彩券的背後，成為社會對愛與關懷的體現，也讓每位參與者都能感受到我們對公益的承諾。」台灣彩券秉持「讓好事發生」的理念，善盡企業社會責任與公益使命，期望藉由具象化方式向大眾傳遞公益彩券對弱勢群體、社會福利、國民年金及全民健保的重要貢獻，未來將持續推廣公益彩券，讓更多的善意傳遞給需要的人，鼓勵國民共同為台灣創造更多美好的未來。

《善良的公式》短片連結：https://youtu.be/Lvurxb0iSZM

「公益價值圖鑑」下載連結：https://reurl.cc/lyn3Dq