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Meta首款AR眼鏡「最快2027年量產」　郭明錤：定位是取代手機平板

▲Meta眼鏡Orion原型機。（圖／Meta提供）

▲Meta首度曝光AR眼鏡Orion原型機，外表看似黑色粗框眼鏡，重量約98克，搭載先進的AR顯示器Micro LED。（圖／Meta提供）

記者楊絡懸／台北報導

Meta公司在Connect 2024年度開發者大會上，首度曝光採用全像影像技術、針對消費市場的擴增實境（AR）眼鏡Orion原型機，對此，天風國際證券分析師郭明錤表示，Meta首款AR眼鏡產品Orion最快在2027年量產，在此之前，還會推出規格較低的版本，用來取代智慧手機及平板電腦。

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）曝光AR眼鏡Orion原型機，雖然尚未正式販售，僅在內部測試使用，卻因為搭載AI功能，並搭配聲控、眼球追蹤、手勢偵測等互動技術，已經引起市場矚目，整體帶來的體驗，就連晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳都驚呼連連。

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針對Meta眼鏡Orion原型機的發展，郭明錤表示，Meta內部的產品路線顯示，Orion最快在2027年量產，但目前尚未決定哪些廠商負責生產，並將產品從設計推向量產，加上面臨到諸多技術挑戰，實際量產時間可能會比預期更晚。

此外，郭明錤認為，在Orion正式量產之前，Meta可能會先推出規格較低的版本，例如採用LCoS（矽基液晶）以取代Micro LED，策略是盡早將產品推向市場，不斷測試與收集市場反應，以此快速改善產品，而不會等到產品完美後才發布。

「Orion的定位，就是要取代智慧型手機跟平板電腦，關鍵賣點是整合AI與空間運算。」郭明錤強調。

▲Orion原型機可以瀏覽網頁、聽音樂、享受影劇或接聽視訊電話等。（圖／Meta提供）

對於郭明錤的評論，也讓其他科技分析師進一步分享討論，Orion的定位未必能取代任何裝置，因為眼鏡設備使用一段時間後將導致不適，就會讓人想拿下來；也有分析師說，如果Meta眼鏡產品夠好，說不定還真能搶走手機或電腦的生意，但關鍵要易用且安全，同時也得考慮續航問題。

據了解，外表看似黑色粗框眼鏡的Orion，重量約98克，搭載先進的AR顯示器Micro LED，鏡框和鏡腳也嵌入7個微型攝影機和感測器，因此功能多元，能夠使用眼球及手部追蹤，透過Meta AI進行一系列AR互動，包括瀏覽網頁、聽音樂、享受影劇或接聽視訊電話等。

不過，Meta尚未正式量產Orion產品，正計畫改善AR顯示品質、將外型尺寸調整更小。事實上，這副Orion眼鏡成本高達1萬美元（約新台幣31萬元），堪稱史上最昂貴的AR眼鏡，因此，Meta現階段僅生產約1,000副眼鏡，用於內部研發與示範，並調整成本結構以利布局消費市場。

關鍵字： ARMetaOrion眼鏡郭明錤

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