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全球醫材創新共聚　IEAT引領搶攻跨域醫材新商機

▲左起。（圖／記者張佩芬攝）

▲左起美國愛達荷州亞太區辦事處代表顏銀德、駐台北以色列經濟貿易辦事處處長Aviv Doron、匈牙利貿易辦事處代表Gergely Kadar、IEAT秘書長黃文榮、捷克經濟文化辦事處代表David Steinke、法國在台協會商務處處長Francois Cotier、美國蒙大拿州亞太商務辦事處代表王美美。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

台北市進出口商業同業公會(IEAT)聯手捷克、匈牙利、法國、以色列、美國等5國、6家駐台辦事處共同合作於今(27)日舉辦「2024國際醫材代理媒合會」。本屆活動吸引21家國外廠商，展示各種前瞻性醫療器材與創新技術，並匯集超過400位台灣醫材專業代理商，現場洽談熱烈，規模與盛況更勝往年，成為年度醫材盛事。

主辦單位IEAT黃文榮秘書長在開幕致詞時表示，台灣擁有高水準的醫療保健系統、強烈的創新技術需求，以及成熟的製造基礎，這些因素共同推動了國內醫療器材市場的穩健成長。

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▲IEAT祕書長黃文榮、捷克經濟文化辦事處代表David Steinke在典禮上致詞。（圖／記者張佩芬攝）

▲左起IEAT祕書長黃文榮、捷克經濟文化辦事處代表David Steinke在典禮上致詞。（圖／記者張佩芬攝）

2023年，市場規模已達50-60億美元，未來預計將以每年5-7%的速度持續增長。台灣在診斷設備、影像設備及手術工具等領域具備出色的本土製造能力，但在高端醫材如診斷影像設備及治療設備方面，則高度依賴進口。

黃秘書長更進一步強調，醫療器材產業是一個高度專業且受法規嚴格監管的領域，從生產到代理過程都需要嚴謹的技術支援與法規遵循。為協助國內外醫材廠商拓展市場，IEAT自2022年起舉辦專業B2B醫材代理媒合會，迄今已第三屆，透過與各國駐台辦事處攜手，打造國際醫材廠商與台灣專業代理商的媒合平台，開創多元、跨域醫材商機。

▲左起匈牙利貿易辦事處代表Gergely Kádár、法國在台協會商務處處長François Cotier在典禮上致詞。（圖／記者張佩芬攝）

▲左起匈牙利貿易辦事處代表Gergely Kádár、法國在台協會商務處處長François Cotier在典禮上致詞。（圖／記者張佩芬攝）

協辦單位「捷克經濟文化辦事處」代表David Steinke、「匈牙利貿易辦事處」代表Gergely Kadar、「法國在台協會商務處」處長Francois Cotier、「駐台北以色列經濟貿易辦事處」處長Aviv Doron、「美國愛達荷州亞太區辦事處」代表顏銀德及「美國蒙大拿州亞太商務辦事處」代表王美美等貴賓亦親臨參與本次「2024國際醫材代理媒合會」開幕式，彰顯各國駐台辦事處對本年度盛會的高度重視。

在致詞中，「捷克經濟文化辦事處」代表David Steinke、「匈牙利貿易辦事處」代表Gergely Kadar 及「法國在台協會商務處」處長Francois Cotier均強調，本次參展的國外醫材產品具備卓越的市場競爭力與創新技術，展現了全球領先的醫療科技實力。台灣市場基礎穩固，雙方在精準醫療、遠端護理及健康科技等領域蘊藏巨大的合作潛力。藉由此次媒合會，他們期待深化與台灣在醫療產業上的交流合作，共同應對全球醫療產業挑戰，推動雙邊產業共同發展，開創更多機遇。

▲開幕典禮貴賓大合照。（圖／記者張佩芬攝）

▲開幕典禮貴賓大合照。（圖／記者張佩芬攝）

本次活動所有參展的國外廠商，透過現場解說與視訊直播，介紹來自各國的尖端醫療產品與技術，涵蓋手術器具、長照護理、緊急救援設備、遠端監控系統等多個領域，充分展現了全球醫療技術的創新趨勢。同時，現場亦展示了各國醫材廠商的展品與介紹影片，線上結合線下，以多元化形式深化國際醫材廠商與國內專業買家之間的對接與合作。

活動不僅為國際醫療產業與台灣醫材市場成功建構專業且精準的媒合平台，深獲各國駐台辦事處、參展商及台灣代理商的高度肯定，更成功促成多項初步合作意向。值得一提的是，本次參展商的產品商機資訊將持續在IEAT官網「全球進口商機 HUB」專頁進行線上展示，進一步延伸本活動的媒合成效，為國內外廠商創造更多長期合作機會。

關鍵字： 全球醫材創新共聚IEAT醫材新商機

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