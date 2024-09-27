快訊／工程師IG洩機密照！　漢翔最新聲明

▲漢翔研製的勇鷹高教機。（圖／報系資料照）

文／CTWANT

國防部委託漢翔公司生產66架「勇鷹」高教機，有民眾爆料工程師在公開社群平台上，PO出多張國機國造機敏資料，甚至還將資料帶出公司，恐有洩密疑慮。對此，漢翔稍早發聲明回應，「該員行為雖未涉及國防部核定之涉密工項，惟仍屬未遵工作紀律之重大違規，造成國人疑慮，也損及公司形象聲譽。本公司將依規定對該員嚴懲。」

據《自由時報》報導，有民眾爆料，漢翔公司某工程師的公開社群帳號，多次分享包含國機國造的高教機，以及下一代國造戰機「ADF先進防衛戰機」的工程資料，由於漢翔員工在入職時皆有簽訂保密切結書，本起事件恐有洩密之嫌。

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對此，漢翔今（27）日發出聲明回應，經查發現該員工目前負責環控系統與相關熱流分析工作。發現員工這9則限時動態的內容，均為計算流體力學(CFD)時使用之分析資料，圖片呈現部分外型、溫度分布，紀錄其正在加班，未有重要之性能、設定與數據資料。餘皆與工作無關，且該員於IG上所述ADF訊息為錯誤資訊。漢翔強調，仍會對該員工進行懲處，也將主動邀請空軍及主合約方中科院，就查證情形複查。

▲漢翔今日發出聲明回應。（圖／漢翔公司臉書）

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