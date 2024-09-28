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還在想勞退怎麼領？　專家：提前創造被動收入才夠用

（重傳Logo）▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費,台幣,年終,年終獎金,獎金,新台幣,錢,財富。（示意圖／ETtoday資料照）

▲創造被動收入才夠用。（示意圖／ETtoday資料照）

文／玩股小博士

據勞保局最新統計月報，7月勞退金本人請領月退休金平均1.8萬元，請問一下，這樣夠吃嗎？那麼如果是一次領，根據身邊親友近期及勞保局網站試算最高年資來看，大概就是落在200多萬元，請問一下，這樣夠吃嗎？

我想以正常人來說，不管怎麼領都不夠用，原因很簡單，政府設定每月基本工資調整為27,470元，這其實已經說明清楚，從22K時代開始，到現在為止，連政府都知道每個人最低薪資，根據長期通膨走勢，只有22K根本就不夠花用。

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而且重點來了，這個勞退金，必須要滿65歲才能開始請領，假設你在60歲離職退休，因為年齡還沒到，所以還不能領月退，但是可以一次請領退休金，如果是你，會怎麼選？

這邊再補充一件事，立法院已經在2024年7月15日三讀通過勞基法修正案，即刻起，放寬65歲強制退休年齡的規定，這也就是說，如果你超過65歲，還是沒信心退休的話，或者開銷還是很龐大，那麼就可以跟老闆協商之後繼續工作。

看到這裡，其實大家也心知肚明，政府的勞退無法持續成長，因為繳勞健保的人口越來越少，而退休人口越活越久，再加上1946年～1964年出生的人，也就是我們俗稱戰後嬰兒潮，即將開始進入退休階段，這些國家主要勞動力，當時每年出生人口數都超過30萬以上。

我們簡單算一下，如果從現在開始，每年都有30萬人退休，平均勞退金1.8萬元來計算，每年政府要多支付54億元的月退金，這壓力有多大？

再給一個數據，2023年新制勞退總收支是4,794億元，2022年總收支是負2,272億元，2021年總收支是2,844億元，別忘了，這些數據是戰後嬰兒潮的勞動力還沒退休喔，你覺得這些繳勞退的主力退休之後會怎麼樣？

而基金績效也並非每年獲利，而且股市不好，也會影響基金獲利，因為勞退基金也是投資股債。

與此同時，繳勞保的人逐漸減少，領勞退的人越來越多，而且越活越久，當然勞退基金就開始營運困難，未來勢必會持續年改，讓大家月領退休金慢慢變少，我們樂觀一點，就算都沒有減少，但也無力加碼抗通膨，即便勞退金額持平也很難敵過年化通膨2-3%的壓力。

最終的結局是什麼？當然怎麼省錢，還是不夠用，不投資當然不行，只靠1.8萬絕對很慘，而且還要看政府臉色吃飯。

再分享一個數據，台灣股市及房市的指數表現，把時間拉長到30年以上回測，每年複利成長是7-9%。

所以現在你可以練習做一件事，以創造每個月1.8萬的被動收入當作基準，這就等於提前創造出屬於自己的退休金流，也不用擔心被政府年改，而且靠自己投資創造一年等於21.6萬的被動收入，也不是投資小白了，有累積長期的成功經驗，才能複製長久的成功模式。

而投資商品不用設定7%還是10%這麼高，把報酬率設定低一點，壓力及風險也低一點，3%、5%就好，不管是績優股或ETF，甚至是房地產都有機會達到，一年21.6萬被動收入，以3%報酬率還原資產是720萬元，5%還原資產是432萬元，如果你還沒有開始投資的覺悟，別再等了，越慢就越慘，而且那些要擠出每年這麼多的被動收入，要投入資產的金額單位可不是什麼幾千、幾萬而已，都是百萬等級，沒有成功經驗的累積以及財富支配的能力，也不可能一次就敢投這麼多錢，當然未來前途也會更渺茫了。

本文由《玩股網》授權提供。

關鍵字： 勞退投資ETF被動收入

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