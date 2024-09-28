塑橡膠展緊扣智慧與節能　觀展吸引1.6萬人其中國外買主逾2500人

▲TaipeiPLAS & ShoeTech Taipei 2024展場實況（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

由外貿協會及機械公會共同主辦之「台北國際塑橡膠工業展(TaipeiPLAS)」與「台北國際製鞋機械展(ShoeTech Taipei)今(28)日圓滿閉幕，外貿協會統計，總計吸引國內外超過16,000人進場參觀，其中國外買主參觀人數超過2,500人，包含印度、緬甸、越南、馬來西亞、阿爾及利亞、埃及等多國買主團；前五大買主國依序為印度、日本、泰國、越南、中國大陸。

該展匯聚近500家廠商使用超過1800個攤位，自9月24日起在南港展覽館1館一連展出5天，展出聚焦「創新材料」、「尖端製造」、「循環經濟」三大主軸，緊扣產業以更加智慧、節能的生產方式，與材料的創新、回收利用相輔相成，促進產業永續發展，並滿足跨產業的應用需求。

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今年TaipeiPLAS展場上隨處可見低碳、高效兼具之先進機種，例如「富強鑫」針對精密光學應用的SA+CT-e系列射出機、「震雄」新一代全電式液態矽膠射出成型機、「一億機器」水冷式塑膠廢料再生機、「長毅」三機一體塑膠回收造粒機、「天崗精機」物理性發泡射出成型機，「鑫野智動」推出的AI塑膠瓶回收機則有助於推廣日常低碳行為。

此外，從今年TaipeiPLAS擴大的材料展區及複合材料區，可以明確看見材料端優化、高值化發展，以及綠色替材開發，持續助攻以塑代鋼、以塑代玻璃、以塑代木的趨勢與商機潛能。許多材料類展品驚豔亮相，包含「台化」自海洋廢棄物中回收耐隆6 (NYLON 6)再製環保紗線；「永溢綠能」專注消費後塑膠容器處理，提供再生料循環製造為消費品；「工研院」研發廢紡織品回收再生技術，開發出混紡織物再生建築材料。

塑橡膠應用廣泛，智慧製造的技術提升及新型材料開發，更進一步拓展多元應用範疇，涵蓋半導體、航太衛星、新能源車、高階醫材、環保綠能等領域。

本屆參觀業者橫跨眾多產業，吸引包括大立光、富士康、宏碁、華碩、台達電子、仁寶、羅技、東元電機、Gogoro、聚陽、寶成、晶碩光學、正新橡膠、南良集團等重要業者，以及許多知名外商如ABB、HP、NIKE、亞瑟士、Trek自行車、YKK皆蒞臨觀展，跨業商機持續發酵。

疫後經濟復甦及供應鏈重整，加上節能減碳浪潮，觸發對設備汰舊、綠色材料與循環經濟解決方案的新一波需求。有鑑於此，外貿協會於展覽首兩日舉辦超過150場次的採購洽談會，安排國際買主直接在展商攤位上進行面談，並可實地瞭解展商的全部產品線及機台實際運作效能，此次TaipeiPLAS採購洽談會不僅辦理模式進化，媒合買主採購需求與對應參展商的精準度也更提高，獲得買主及參展廠商的共同好評。

其他TaipeiPLAS精彩週邊活動如前瞻永續發展論壇、技術研討會、INNOVATION HUB市場趨勢交流會、主題導覽、採購洽談會、TaipeiPLAS Award評選、製造癮Podcast，結合專業技術與知性互動，展現塑橡膠產業的充沛創新能量。

其中，展覽第二天9月25日辦理的「塑橡膠產業前瞻永續發展論壇」，大廠專家翹楚齊聚開講，現場超過240名聽眾聆聽座無虛席。

下屆TaipeiPLAS將於2026年9月回歸，塑橡膠產業持續塑造永續未來。展覽最新消息可至官網www.taipeiplas.com.tw