快訊／政院南部中心前執行長洪村銘　將接好好國際物流董事長

▲好好國際物流業務遍及歐亞美。（圖／翻攝自好好官網）

記者張佩芬／台北報導

據透露，行政院已指派行政院南部聯合服務中心前執行長洪村銘出任陽明海運子公司好好國際物流董事長，成為好好第三位政治任命的董長，好好將在今(30)日董事會通過這項人事案。

洪村銘46歲，生於高雄市，逢甲大學畢業、國立中山大學中山所政治組碩士、國立高雄應用科技大學博士班，曾任高雄市長陳菊秘書、民進黨中央黨部社運部副主任、民進黨全國黨代表、民進黨高雄市黨部執行長、行政院南部聯合服務中心執行長、大寮鄉鄉民代表，2022年曾經代表民進黨競選高雄市議員，但未當選。

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好好現任董事長是退休的行政院南部聯合服務中心副執行長許國華，屏東縣議員出身；前一任是高雄市議員與副議長出身的蔡昌達。

好好國際物流成立於1999年11月，出身陽明的中國貨櫃公司總經理吳清泉，光明海運前董事長邱瑞斌、陽明現任總經理白崑榮都擔任過好好董事長。

好好在高雄港區設有國際物流中心，在上海、深圳、廈門、青島、香港印尼、越南、美國洛杉磯及歐洲漢堡、鹿特丹等設立辦公室，積極於全球各主要港口與當地代理行簽約，建立物流據點，提供物流服務。

陽明退休高階指出，陽明各事業政治任命的董事長，希望至少是海運或物流專業，能夠發揮指導與協助的功能，如果能夠從內部擢升，提振陽明員工士氣，則是最理想的安排。

陽明旗下的高明貨櫃碼頭公司原是由陽明前董事長鄭貞茂兼任該公司董事長，光明海運董事長則是由陽明前總經理杜書勤兼任董事長，近期可望分別由陽明新任董事長蔡豐明與總經理白崑榮分別兼任這兩家公司董事長職務。