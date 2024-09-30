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Uber Eats併foodpanda　公平會：尚未正式受理

▲▼立法院經濟委員會，公平會主委李鎂。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院經濟委員會，公平會主委李鎂資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

兩大外送平台結合進度卡關，公平會主委李鎂今（30）日於經濟委員會上指出，Uber Eats與foodpanda結合案，已收到申報書，仍在資料補正階段，尚未正式受理。不過她也坦言，若公平會人事卡關，重大結合案件、違法事件裁決都會窒礙難行。

李鎂說，公平會對於這件社會各界矚目的案件，已召開多場意見交流會聽取各方意見。未來在審查過程，公平會也會依法審慎評估，在法定期限內做出決定。

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李鎂今天進行業務報告時指出，依公平交易法規定，超過一定門檻的結合案件，須向公平會提出申報，以避免市場過於集中，產生競爭效益減損的情形。公平會對於每一案件均審慎評估處理，並持續追蹤結合案後續執行情形，確保市場有效競爭。

民進黨立委邱議瑩於質詢時指出，國民黨杯葛數個政府部會人事案，包含公平會主委李鎂、副主委陳志民、以及郭淑貞、洪財隆4委員任期在明年1月31日到期，不利後續審查。李鎂表示，公平交易委員會共7人有不同專業，剩下3人很難運行、即使開會也恐無法周延。

李鎂指出，若流會、需在時間內裁決的結合案就可以直接過關，現在正值Uber、foodpanda結合案申報立案到關鍵時間，若審理期限到期後，2事業就可逕行結合。

李鎂指出，若人事案卡關，對公平會職掌含重大結合案件，以及違法案件含聯合限制競爭等事務需做決議時，都會窒礙難行，仍希望可以如期任行。

關鍵字： 公平會

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