美國東岸ILA宣布10／1凌晨起全面大罷工　白宮如何應對全球關注

▲美東碼頭罷工一天估計要五天才能處理完積壓貨物。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／綜合報導

美國東岸國際碼頭工人協會(ILA)已在美國時間周日(29日)宣布因資方拒絕加薪條件，將在9月30日合約到期後，自10月1日凌晨起全面大罷工，由於美國總統拜登周日也公開表明不打算引用塔虎脫條款讓勞資雙方重新上談判桌，美國白宮對可能嚴重影響美國供應鏈，甚至危及民主黨總統候選人賀錦麗的選情的重大事件如何因應處理，全球都在關注。

總部位於紐澤西州紐瓦克的麥卡特和英格利航運律師事務所主席羅恩·萊布曼表示，由於美國零售商幾個月來一直在加速進口貨物，估計

爸工的影響可能會減輕，對於聖誕籍等幾個銷售季也應該沒有阻礙。他的說法與我國陽明海運前董事長謝志堅稍早談話一致。

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但並不是每個行業都能做到這一點。萊布曼分析，受到較大影響估計的是美國出口的食品與農產品與鮮貨。他指出“有一些重要的行業...... 製造零部件之類的行業，例如食品出口。 如果我們不能出口糧食，或者出口放緩，就會損害農民和食品製造商的利益。 ”

受ILA罷工影響的東部和墨西哥灣沿岸港口處理著進出美國的所有貨櫃貨物的40%以上。數千個貨櫃運載著新鮮農產品、咖啡、膠合板、塑膠樹脂、汽車零部件和製造的元件可能會受到影響。

代表美東36座港口約4.5萬名碼頭工人(會員約2.5萬人)的ILA，周日透過聲明譴責代表資方的美國海運聯盟(USMX)…拒絕解決長達半世紀的薪資打壓問題，將發起相隔47年(1977年)的首次罷工。

但是已經是非常高薪的美東碼頭工人，透過ILA要求加薪77%，並要求勞方不得引進特定自動化設備，以確保未來工作權，這些讓資方難以接受，且罷工有利運價提升，資方對於ILA要求採取冷處理，拒不接受。ILA則表示罷工不會影響軍方貨物運輸和郵輪交通。

白宮發言人派特森(Robyn Patterson)週日表示，聯邦政府高階上周末與勞資雙方代表積極接洽，敦促雙方盡速達成公正協議。

美國總統拜登周日稍早則表示，他無意引用勞資關係法《塔虎脫－哈特利法案》(Taft-Hartley Act)賦予總統的權力，延緩罷工進行。他說：「這是一場集體談判。我不相信嘎法案可介入解決。」

對於拜登的談話，託運人期盼他只是為了對碼頭工人表態支持，待罷工數日，影響擴大後，還是會動用塔虎脫條件，讓工人重回工作崗位，勞資雙方在80天冷靜期內重新進行談判。