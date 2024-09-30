ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

借重海工與風電專業　台船前總經理曾國正回任台船環海董座

▲台船前總經理曾國正回任台船環海董事長。（圖／台船提供）

▲台船前總經理曾國正回任台船環海董事長。（圖／台船提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣國際造船公司(股號：2208)經營管理層8月改組由成功大學黃正弘教授接任董事長後，台船公司為能持續投入及有效經營離岸風電海事工程產業，已再指派台船前總經理曾國正接任轉投資公司台船環海風電工程公司董事，並於本月24日獲得董事會一致同意接任董事長。

曾國正董事長曾於106年至110年任台船公司總經理，於台船環海創立初期亦兼任公司董事長帶領團隊爭取離岸風電海事工程業務，時任期間簽訂中能風場風機安裝管理計畫及水下基礎安裝計畫、海龍離岸風電計畫之運輸與安裝等重要海事工程合約，為台船環海奠定穩定之業務基礎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而同時為落實政府推動海工造船本土化政策，擴展海事主力工作船之量能，曾國正董事長亦親自率隊帶領合作夥伴DEME Offshore之決策領導層及大股東分別拜會經濟部、能源署、產業發展署說明投資本土海事工作船之重要性，讓國內第一艘離岸風電海事工程船「環海翡翠輪Green Jade」以超過70億之投資計畫在台灣順利誕生，並於109年起由台船公司進行設計與建造之本國籍工作船，為台灣離岸風電海事工程船舶量能開啟了新的篇章。

對於曾國正再次擔任台船環海風電工程公司董事長，台船環海公司董事會一致認為是一個最佳人選，兼具造船產業及海事工程之背景，而對公司創立初期之貢獻與付出更獲得一致肯定，董事會相信在他的帶領之下，公司在未來發展能持續及穩定之成長。

曾國正表示：「能再次派任至台船環海接任董事長，非常感謝母公司黃董事長的支持與肯定，能與昔日團隊夥伴再一次為台灣離岸風電海事工程一起合作，內心充滿感激與喜悅，尤其看到本土工作船環海翡翠輪執行中能與海龍計畫有如此高效率與高品質之成果展現下，我們深信持續與DEME Offshore合作在未來必能創造出國際性之業務，以台灣為基礎，走向亞洲邁向國際之專業海事工程公司。而我更希望未來能培養更多的本土海事工程師、海事工程船員等人才，深根本土讓台灣綠能產業永續發展，我們共同努力!」

關鍵字： 台船前總經理曾國正台船環海董事長

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

抱一張虧11萬元！千金股川湖殺9%「逼近跌停」　指數跌逾400點

抱一張虧11萬元！千金股川湖殺9%「逼近跌停」　指數跌逾400點

台股30日開低走低，重挫逾400點，高價股震盪災情也讓投資人嘆息不已。除了台積電（2330）震盪甩出千金股行列之外，千金股之一的川湖（2059）盤中跌逾9%，逼近跌停，至午盤股價最多跌110元，暫報1,095元，換算下來，抱1張就現賠11萬元。

2024-09-30 13:16
中颱山陀兒逼近　颱風假5大QA一次看

中颱山陀兒逼近　颱風假5大QA一次看

中颱「山陀兒」持續接近台灣，今日已有部分地區停班停課，中央氣象署也不斷更新最新風雨預測，未來24小時雨量部分，花東、高屏、南投等地區，都達到停班停課標準，是否放颱風假也備受關注，《ETtoday新聞雲》整理5大颱風假勞工相關權益。

2024-09-30 11:30
罷工長短不明朗　萬海重摔9％、長榮陽明跌6％

罷工長短不明朗　萬海重摔9％、長榮陽明跌6％

美東碼頭工人預計10／1罷工，許多業者擔憂貨卡在海上，紛紛提早出貨、或是跳港因應，加上上周SCFI運價指數連6黑，目前市場運價仍混亂，無法反應實際狀況，貨櫃三雄今（30）日股價翻黑，萬海（2615）盤中重挫逾9％、差一檔就跌停，長榮（2603）、陽明（2609）跌逾6％。

2024-09-30 13:00
電價喊漲「工業用電擬調15％」　工商協進會：不公平

電價喊漲「工業用電擬調15％」　工商協進會：不公平

未來半年電價是否調漲，將在今（30）日下午電價審議會中拍板定案，經濟部提出的版本為民生凍漲、工業用電最多漲15％，對此，工總率先喊不公平，工商協進會也說，針對用電大戶訂定較高電價調幅，不盡公允，建議給予達到一定能效標準的企業電價折扣，以激勵企業投入節能減碳。

2024-09-30 06:00
電價今開會「大戶漲定了」！童子賢：希望台灣有穩定、高品質的電

電價今開會「大戶漲定了」！童子賢：希望台灣有穩定、高品質的電

經濟部預計於9月30日召開電價費率審議會，雖然外界預估民生用電凍漲，但產業用電調漲勢在必行，是否會影響高科技產業發展？對此，和碩（4938）董事長童子賢表示，台電多年來壓低電價，確實照顧民生，但他無法預期台電該如何調漲，只能祝福台灣的電力往穩定、高品質及經濟實惠的方向邁進。

2024-09-30 05:30
「月配息ETF」00944開獎！每張可領58元　年化殖利率4.64%

「月配息ETF」00944開獎！每張可領58元　年化殖利率4.64%

擁有2.3萬股民的「月配息ETF」野村趨勢動能高息（00944）30日宣布，配息金額為每單位0.058元，即每張可得58元；如果以9月30日收盤價15元計算，單次股利殖利率0.38%，換算年化殖利率約4.64%。實際配發金額將於10月15日計算並公布，除息日為10月17日，領息日為11月14日。

2024-09-30 16:30
全球人壽：美元保單持續供應　新商品接力上市

全球人壽：美元保單持續供應　新商品接力上市

市場傳出受到美國降息影響國內壽險業銷售美元保單情況，不過全球人壽今（30）日指出，美元保單持續供應，新商品接力上市中。

2024-09-30 16:22
鍇睿國際10／3登興櫃　明年Q1電競館登場挹注營收

鍇睿國際10／3登興櫃　明年Q1電競館登場挹注營收

電競賽事主辦商鍇睿國際（7779）將於10／3以每股50元登錄興櫃，當天也是董事長顏宥騫的30歲生日，將成為台灣資本市場最年輕的創辦人；他表示，明年Q1將有新的電競場館投入營運，加上持續開拓串流媒體平台、門票收入及週邊衍生品等，都將成為挹注業績的成長動能。

2024-09-30 16:20
AI供應鏈短期有壓！輝達晶片遭打壓見利空　台股大跌598點

AI供應鏈短期有壓！輝達晶片遭打壓見利空　台股大跌598點

受到日圓升、日股下挫影響，台股30日開低走低，終場指數大跌598.25點，跌幅2.62%，大盤收在22,224.54點，成交量3,918.94億元。除了日本政經因素，市場傳出中國官方為扶持當地晶片業者，要求不得採購輝達（NVIDIA）AI晶片H20，衝擊台系AI供應鏈，多項利空加重台股跌勢。

2024-09-30 16:11
王道銀行7年內5度參賽皆獲獎！　獲天下雜誌「2024天下永續公民獎」中堅企業第五名

王道銀行7年內5度參賽皆獲獎！　獲天下雜誌「2024天下永續公民獎」中堅企業第五名

以「小而美」形象立足金融圈的王道銀行（O-Bank）因為積極推動企業社會責任的成效、致力深耕永續的決心，以及對於經濟、社會和環境的正向影響力，獲得榮獲天下雜誌頒發2024年「天下永續公民獎」中堅企業組第5名，憑藉著投入永續經營的卓越表現，寫下近7年內5度參賽皆獲前10名獎項的佳績。

2024-09-30 15:46

讀者迴響

熱門新聞

中颱山陀兒逼近　颱風假5大QA一次看

在農會工作很爽？現場空蕩蕩「員工都在聊天」

鴻海員工分紅入帳了　早上醒來進帳百萬獎金

抱一張虧11萬元！千金股川湖殺9%「逼近跌停」

竹東投資客消失　20年資深房仲：自住客機會來了　

電價今開會！童子賢：希望台灣有穩定、高品質的電

火鍋店外排一堆人　他見1幕驚「店長、員工差很大」

和碩童子賢：今年產業旺季比去年樂觀

石破茂勝選！日股狂殺1800點、暴跌逾4%

美東罷工一天處理積壓貨物估要五天　台灣卻僅需一到兩天

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

虎斑貓手捧大肚子艱難舔毛　抬頭直盯爸：你在看什麼？

陳曉東攻蛋唱跳〈心理遊戲〉　喘到倒地：當偶像容易嗎！

練習生當SJ銀赫前唱〈SORRY, SORRY〉！　一開場就搶拍...他眉頭緊皺：實力不足

百輛超跑公益車聚破20億　「風神帕加尼」也共襄盛舉

聯結車右轉撞直行機車　騎士跳開險成輪下亡魂

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366