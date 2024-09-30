借重海工與風電專業　台船前總經理曾國正回任台船環海董座

▲台船前總經理曾國正回任台船環海董事長。（圖／台船提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣國際造船公司(股號：2208)經營管理層8月改組由成功大學黃正弘教授接任董事長後，台船公司為能持續投入及有效經營離岸風電海事工程產業，已再指派台船前總經理曾國正接任轉投資公司台船環海風電工程公司董事，並於本月24日獲得董事會一致同意接任董事長。

曾國正董事長曾於106年至110年任台船公司總經理，於台船環海創立初期亦兼任公司董事長帶領團隊爭取離岸風電海事工程業務，時任期間簽訂中能風場風機安裝管理計畫及水下基礎安裝計畫、海龍離岸風電計畫之運輸與安裝等重要海事工程合約，為台船環海奠定穩定之業務基礎。

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而同時為落實政府推動海工造船本土化政策，擴展海事主力工作船之量能，曾國正董事長亦親自率隊帶領合作夥伴DEME Offshore之決策領導層及大股東分別拜會經濟部、能源署、產業發展署說明投資本土海事工作船之重要性，讓國內第一艘離岸風電海事工程船「環海翡翠輪Green Jade」以超過70億之投資計畫在台灣順利誕生，並於109年起由台船公司進行設計與建造之本國籍工作船，為台灣離岸風電海事工程船舶量能開啟了新的篇章。

對於曾國正再次擔任台船環海風電工程公司董事長，台船環海公司董事會一致認為是一個最佳人選，兼具造船產業及海事工程之背景，而對公司創立初期之貢獻與付出更獲得一致肯定，董事會相信在他的帶領之下，公司在未來發展能持續及穩定之成長。

曾國正表示：「能再次派任至台船環海接任董事長，非常感謝母公司黃董事長的支持與肯定，能與昔日團隊夥伴再一次為台灣離岸風電海事工程一起合作，內心充滿感激與喜悅，尤其看到本土工作船環海翡翠輪執行中能與海龍計畫有如此高效率與高品質之成果展現下，我們深信持續與DEME Offshore合作在未來必能創造出國際性之業務，以台灣為基礎，走向亞洲邁向國際之專業海事工程公司。而我更希望未來能培養更多的本土海事工程師、海事工程船員等人才，深根本土讓台灣綠能產業永續發展，我們共同努力!」