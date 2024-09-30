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半導體題材香！00927每股配0.48元　10／21最後買進日

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股看盤示意照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

隨著主要國家央行貨幣政策由緊轉鬆、電子旺季將臨、AI科技趨勢持續發酵下，台灣半導體股在歷經先前的修正後，於資金行情與產業利多雙軌加持下，市場目光重新聚焦，近日表現回神，也帶動台股半導體ETF表現走揚，其中，首檔結合半導體產業主題投資與存股概念的群益半導體收益（00927）也於今(30)日公告最新配息資訊。根據群益投信官網公告資訊，00927本次基金每受益權單位預估配發金額為0.48元，若以9月30日收盤價18.77元來推算，單季現金配息殖利率近2.56%，除息日訂於10月22日，故想參與配息的投資人，最晚須在10月21日買進，配息發放日則在11月12日。

00927的追蹤指數為臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃半導體收益指數，成分股篩選著重獲利能力、股利發放能力、產業代表性兼備的半導體企業，指數在每年5月與12月重新審核成分股，5月底的審核精準鎖定半導體股中的高息股，同時卡位全年高息。

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此外，00927第二次指數審核落在12月底，考量股利率、累積前三季獲利成長率，超前部署隔年極具股息及股價成長潛力之半導體企業股票。00927前三大持股分別為台積電、聯發科、聯電，皆為享譽全球的晶圓代工廠與IC設計公司，有助為投資人掌握半導體成長行情。

財富管理專家表示，為了因應AI需求，先進封裝產能有望翻倍，CoWoS設備需求到2025-2026年仍強勁，也預期CoWoS概念股至2026年的成長趨勢明確，加上IC設計族群庫存健康，營收重回成長循環，對於半導體產業而言皆屬利多，類股表現可期，建議投資人不妨透過台股半導體收益ETF來參與布局，掌握半導體業成長契機之餘，也能透過配息共享台灣優質半導體企業之營運成果，亦滿足收益需求。

關鍵字： ETF

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