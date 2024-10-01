降息添股市柴火　還會續噴的市值型ETF怎麼挑？

▲00922追蹤MSCI台灣領袖50精選指數，並多了低碳選股因子。

圖文／鏡週刊

全球股市歷經近3個月的盤整期，終於露出曙光。法人分析，第4季除了有作帳行情外，還有降息週期利多，加上美國大選的不確定性移除，可望對股市再添一波成長動能，投資人能趁現在以長線方式進場布局。

「9月降息確定後，熱錢會從貨幣市場流出，有機會為股市增添新柴火。」國泰台灣領袖50基金經理人蘇鼎宇，從過去3次降息循環看出貨幣市場基金規模變化後指出，「過去聯邦基準利率只要下降，貨幣市場的規模也會降低，這次估計也是一樣。」

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還有一個原因也讓他看多未來股市，「美國總統大選前2個月，市場處於觀望狀態，但隨著新總統出爐，不確定性因素消失後，股市多會延續上漲攻勢。」蘇鼎宇說，選前2個月是逢低佈局的切入點，因為在降息熱錢和美國選情明朗因素下，全球股市可望擺脫震盪格局。

那麼，台股怎麼觀察呢？蘇鼎宇解釋，2019年降息後大盤其實都有不錯表現，以台灣加權指數3個月、6個月、1年和2年的不含息報酬率來看，分別是4.94%、6.2%、17.01%和59.35%；不過，MSCI台灣領袖50精選指數更厲害，期間不含息報酬分別有7.35%、10.02%、25.08%和64.13%。

國泰台灣領袖50（00922）即是追蹤MSCI台灣領袖50精選指數的市值型ETF，除隨著市值前50大的公司成長，且因為低碳轉型能力越強的公司占比越高，等於抓住了趨勢。目前股價約22元入手無負擔，低內扣費用0.2%也是一大優勢，付出的成本越少，往後的報酬率越容易拉開距離。值得一提的是，00922單一持股不超過30%，可更有效分散風險。

另外，00922每年換股2次（5、11月），且具備平準金機制。觀察上半年配發股利金額為0.38元，以除息前一天股價18.91元計算，年化殖利率約2%；另外，下半年最新配息金額也已經公告、每單位配發現金股利為1元，最後買進日是10月16日，且將在隔天10月17日除息。

00922前10大成分股

資料來源：國泰投信官網



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