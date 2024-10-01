鴻海科技日將亮相「全新小巴Model U」　民眾參加還可抽電動車

▲鴻海科技日將於10月8日和9日登場，將釋出新型電動車Model D和Model U，圖為鴻海大樓現場展示車款Model B。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

鴻海科技日將於10月8日、9日登場。鴻海（2317）1日表示，當天將首次亮相2款全新電動車Model D多功能休旅車、以及尚未正式曝光的Model U，其中，記者會釋出Model U概念短影片，車型是多人小型巴士的設計。此外，鴻海與輝達（NVIDIA）合作的AI伺服器GB200量產版，也將在科技日亮相。

鴻海舉行科技日展前說明會。鴻海代理發言人黃欽旻表示，今年科技日有4大亮點，分別是生成式AI（Gen AI）、3大智慧平台、國際化及夥伴關係，將展現出鴻海完整AI解決方案、3大智慧平台融入AI全面應用與鴻海創新科技的成果。

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黃欽旻說，今年鴻海科技日將展示6大主題，包括智慧製造、智慧電動車、智慧城市及數位健康、超級算力中心、半導體、前瞻技術等。

在智慧製造方面，鴻海將展示各式機器人和AI汙水處理系統；智慧電動車方面，新車展示如Model D、Model U等電動車，以及二輪智慧駕駛系統、關鍵零組件、軟體定義車輛（SDV）、綠能和充電解決方案等；智慧城市則將展示CoDoctor AI、CityGPT、智慧辦公室、智慧家庭方案等。

在超級算力中心方面，鴻海將展示GB200伺服器量產版、高速交換器、AI伺服器電源；在半導體方面，將展示車用碳化矽（SiC）、AI封裝、設計服務；在前瞻技術方面，則有鴻海研究院成果展示、衛星通訊地端接收站等。

另外，鴻海科技日也規劃主題論壇。黃欽旻表示，內容包含生成式AI、智慧製造、智慧電動車、智慧城市、數位健康、Next Forum、企業永續、新創孵化計畫（Project Hatcher）等；在分論壇中，更邀請到2022年諾貝爾物理學獎得主、法國物理學家阿斯佩（Alain Aspect）來鴻海科技日演講。

鴻海發言人巫俊毅表示，今年科技日展會規模較去年增加1倍，預計有超過2,000位嘉賓參與，包括客戶、供應商、合作夥伴以及其他企業代表等，活動行程也從一天變成兩天，第一天採邀請日，第二天採報名制開放給一般民眾參觀。

鴻海也曝光科技日抽獎好禮，包括價值百萬電動車的納智捷（Luxgen）n7電動車5人純粹版、SHARP旗艦水波爐、iPhone 16、iPad Air及鴻海50周年相關紀念品如限量馬克杯、悠遊卡、帆布包等，將抽給入場觀展的民眾。

▲鴻海科技日抽獎好禮，包括鴻海50周年相關紀念品如限量馬克杯、悠遊卡、帆布包等。（圖／記者楊絡懸攝）