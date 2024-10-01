ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

快訊／美東罷工後每大箱運價跌200美元　美西小漲100美元

▲美東碼頭罷工一天估計要五天才能處理完積壓貨物。（圖／取自紐澤西港務局官網）

▲摩根大通估美東碼頭罷工一天基季損失約50億美元。（圖／取自紐澤西港務局官網）

記者張佩芬／綜合報導

美國東岸36座港口在美東時間本月1日零時起展開大罷工，雖然船公司大砍9月與10月歐美線航班，但是超大型與大型攬貨公司指出，目前美東線裝載率僅約七到八成，且持續降低中，美東線每大箱（40呎櫃）運價下跌約200美元，美西線船班多數滿載，運價平盤或小漲100美元，由於碰到中國十一長假，想要看到因罷工上漲的運價，估計要到10月中。

美東線較美西線多約19天航程，但是目前美西線與美東線運價相當，本周美西線每大箱運價在4200-4600美元之間，美東線在4400-4700美元之間。超大型攬貨公司指出，近期東南亞運往美國的貨量有看下降，估計是因為之前貨主拼命提前出貨，加上市場進入傳統淡季，因此即使船公司砍了近半航班，還是未能提振運價。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中國十一長假將在10月8日結束，恢復上班，船公司認為10月中是主要觀察期，一方面看美東罷工事件發展，另一方面看中國出貨狀況，如果美東罷工繼續，10月11日到23日各家船公司就會陸續開徵港口業務中斷附加費、勞資糾紛附加費或港口壅擠附加費，每大箱多數收3000美元，不過陽明海運是通知10月23日起將加收港口擁擠附加費每箱(20呎櫃)800美元、每大箱1000美元、每45呎高櫃1125美元，未來是否會另立名目增加收費有待觀察。

市場傳出就在罷工啟動數小時前，資方提出加薪5成條件，但未獲勞方接受。紐約港最大的一批碼頭工人群體（共計851人）的年收入在15萬至20萬美元之間。這相當於月薪1.25萬美元（約新台幣39.73萬元）至1.7萬美元（約新台幣54.03萬元）。

摩根大通(JP Morgan)預估，罷工每持續一天，對美國的經濟損失便高達50億美元，約新台幣1589億元。

關鍵字： 美東罷工運價跌200美元美西小漲100美元

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

不管啦！給我錢EP92正片／6招生活省錢法 帶你輕鬆存錢又不失生活品質

推薦閱讀

快訊／7-8月統一發票千萬特別獎明細曝光！　花4元外送費就中獎

快訊／7-8月統一發票千萬特別獎明細曝光！　花4元外送費就中獎

今年7-8月統一發票千萬特別獎號碼「38039158」開出17張千萬大獎，最低只花4元外送費就中大獎。另外200萬特獎「08276859」則開出15張。

2024-10-01 16:36
快訊／93萬人注意！00929配息再縮至0.14元　年配息率跌破9%

快訊／93萬人注意！00929配息再縮至0.14元　年配息率跌破9%

擁有93萬受益人的月配型台股ETF始祖、復華科技優息（00929）今（1）日公告配息，每股配發0.14元，為今年來第3度配息縮水，以今日收盤價18.85元估算，年化配息率為8.9%，失守9%大關。

2024-10-01 16:32
快訊／7-8月統一發票　誕生17名千萬幸運兒

快訊／7-8月統一發票　誕生17名千萬幸運兒

今年7-8月統一發票千萬特別獎號碼「38039158」開出17張千萬大獎、200萬特獎「08276859」則開出15張，包括7-ELEVEN、全家、OKmart、全聯等超商、量販通路都已先釋出開出千萬大獎消息，最低消費金額僅35元，財政部指出，今年7-8月統一發票兌獎日期自10月6日起至明年1月6日止，中獎人要把握機會兌獎。

2024-10-01 10:30
美東碼頭確定罷工！　台驊：超過2周運價肯定上漲

美東碼頭確定罷工！　台驊：超過2周運價肯定上漲

美東碼頭工人確定罷工，國際碼頭工人協會（ILA）稍早宣布，自美東時間10／1凌晨12時01分起，關閉所有大西洋及海灣沿岸的所有港口，直到美國海事聯盟（USMX）接受協商條件。台驊控股分析，若是罷工行動超過2周，造成的影響將持續至明年初，且船公司運能將折損約2成，運價肯定大幅上漲。

2024-10-01 14:45
勞動基金8月獲利13.4億元　前8月賺8871億元

勞動基金8月獲利13.4億元　前8月賺8871億元

勞動基金運用局今（1）日公布勞動基金最新績效，截至8月底止，勞動基金規模為6兆7,957億元，收益數為8,871億元，收益率14.25％；8月單月收益數為13.4億元 。

2024-10-01 10:20
台股ETF退燒！上周逾3.8萬股民下車　00919守住人氣王

台股ETF退燒！上周逾3.8萬股民下車　00919守住人氣王

台股ETF受益人千萬大關前近關情怯，終止30周創新高紀錄。根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，63檔台股ETF受益人最新一周不增反減，減少3萬8,129人，來到980萬4,366人。

2024-10-01 09:42
準日相石破茂嚇壞日本股匯市　謝金河：不可呷緊弄破碗

準日相石破茂嚇壞日本股匯市　謝金河：不可呷緊弄破碗

日本自民黨新任總裁石破茂將獲國會指名為新任日本首相，日本股市在昨（9月30日）大跌1910點，日圓兌美元升值到142價位，財訊傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，給準日相石破茂上｢第一堂經濟課｣，日本經濟才從谷底爬升，元氣尚未恢復，市場在提醒他不可「呷緊弄破碗」。

2024-10-01 09:27
山陀兒襲台6縣市放颱風假　勞動部：不出勤建議別扣薪

山陀兒襲台6縣市放颱風假　勞動部：不出勤建議別扣薪

中颱山陀兒緩慢靠近台灣，南部尤其首當其衝，嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣等6縣市今（1）日停班停課，對此，勞動部提醒，天然災害發生時，勞工是否出勤，重點在於防災與避險，應以勞工安全作為首要考量，只要工作地、居住地或上班途中會經過的區域停班，勞工可要求不到班，也建議雇主不要扣薪。

2024-10-01 06:00
罕見！半導體ETF新兵00947公告　首次配息決議「不發」

罕見！半導體ETF新兵00947公告　首次配息決議「不發」

甫於6月掛牌台新臺灣IC設計動能（00947）今（10月1日）公告首次配息，但基於實務考量，決定就不配息，罕見成為今年發行ETF中首檔在公告配息月份不配息的ETF。

2024-10-01 16:24
官股金融業第3家！駭客不放颱風假　一銀證實遇網路攻擊

官股金融業第3家！駭客不放颱風假　一銀證實遇網路攻擊

雖然強颱山陀兒逼近，但俄羅斯駭客揚言攻擊台灣官方金融機構、政府部門的動作不停歇，第一金（2892）今（10月1日）公告旗下子公司第一銀行「第e個網」遭受DDoS（分散式阻斷服務）網路攻擊，已啟動防禦機制。

2024-10-01 09:20

讀者迴響

熱門新聞

加油、繳停車費「發票中1000萬」！　獎落2縣市

快訊／7-8月統一發票　誕生17名千萬幸運兒

快訊／王燕軍「業務繁忙」　辭任松崗董事長

快訊／7-8月統一發票千萬特別獎明細曝光！　花4元外送費就中獎

快訊／93萬人注意！00929配息再縮至0.14元　年配息率跌破9%

高港要求絕大多數船隻出海避風　賴著不走列黑名單且將裁罰

快訊／「幸運農友」花5180元買肥料　拿到200萬元中獎發票

罕見！半導體ETF新兵00947公告　首次配息決議「不發」

證交所公布12檔注意股　所羅門當沖比例破7成被列入

賺爛！他賣手遊虛寶2年交易額680萬　國稅局追出51萬營業稅

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

員旅意外卡在深山野嶺？　小編車宿喊：我要回家！

李多慧大巨蛋「最後一舞」　大跳SOLO全場粉絲嗨翻

山陀兒龜速變胖挾強風豪雨撲台　台南、高雄、屏東1日停班停課

小S二女兒Lily全英文VLOG　起床先檢查身材+拉筋..超自律！

女老師教中文突講「那個」　她急忙解釋緩解緊張氣氛

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366