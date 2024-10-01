快訊／美東罷工後每大箱運價跌200美元　美西小漲100美元

▲摩根大通估美東碼頭罷工一天基季損失約50億美元。（圖／取自紐澤西港務局官網）

記者張佩芬／綜合報導

美國東岸36座港口在美東時間本月1日零時起展開大罷工，雖然船公司大砍9月與10月歐美線航班，但是超大型與大型攬貨公司指出，目前美東線裝載率僅約七到八成，且持續降低中，美東線每大箱（40呎櫃）運價下跌約200美元，美西線船班多數滿載，運價平盤或小漲100美元，由於碰到中國十一長假，想要看到因罷工上漲的運價，估計要到10月中。

美東線較美西線多約19天航程，但是目前美西線與美東線運價相當，本周美西線每大箱運價在4200-4600美元之間，美東線在4400-4700美元之間。超大型攬貨公司指出，近期東南亞運往美國的貨量有看下降，估計是因為之前貨主拼命提前出貨，加上市場進入傳統淡季，因此即使船公司砍了近半航班，還是未能提振運價。

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中國十一長假將在10月8日結束，恢復上班，船公司認為10月中是主要觀察期，一方面看美東罷工事件發展，另一方面看中國出貨狀況，如果美東罷工繼續，10月11日到23日各家船公司就會陸續開徵港口業務中斷附加費、勞資糾紛附加費或港口壅擠附加費，每大箱多數收3000美元，不過陽明海運是通知10月23日起將加收港口擁擠附加費每箱(20呎櫃)800美元、每大箱1000美元、每45呎高櫃1125美元，未來是否會另立名目增加收費有待觀察。

市場傳出就在罷工啟動數小時前，資方提出加薪5成條件，但未獲勞方接受。紐約港最大的一批碼頭工人群體（共計851人）的年收入在15萬至20萬美元之間。這相當於月薪1.25萬美元（約新台幣39.73萬元）至1.7萬美元（約新台幣54.03萬元）。

摩根大通(JP Morgan)預估，罷工每持續一天，對美國的經濟損失便高達50億美元，約新台幣1589億元。