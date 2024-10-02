「新新併」成局關鍵不是金管會！　需這2群點頭才行

▲最美董娘彭雪芬力挺老公吳東亮推新新併，再上戰場擔任委託書徵求人。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

說白了，這齣新新併內鬥八點檔，歸根究柢是新光金經營權大戰的延長賽，去年適逢新光金起家厝新光人壽成立60年，吳東亮大打委託書徵求，力助新壽副董、新光金創始三大股東家族之一洪文棟獨子洪士琪，拿下新光金2/3、10席董事，擊潰事前懵然不知的吳東進，一舉掌控新光金經營權。

這次委託書因此再度成為新新併成敗與否的關鍵。原來，新光金持股分散，真正能決定新光金未來的是散戶和外資。攤開新光金年報，散戶持股逾5成3，外資逾2成，吳東進派約1成，吳東亮派近8％，「真正決戰關鍵仍取決於散戶、外資動向，散戶、外資則是價格優先考量。」市場人士分析。

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為爭取散戶支持，吳東亮打出夫人牌，由董娘彭雪芬領軍，派出16組人馬徵求委託書；反對派則由林伯翰領軍，偕同其他股東推出13組人馬徵求，他更親自南下爭取新光金第五大股東裕鐵董座、義聯集團創辦人林義守堂弟林高煌的支持。

除在委託書戰場上短兵相接，外資也成為吳家兄弟兵家必爭之地，吳東亮找上外資機構ISS、Glass Lewis（GL）出具報告，建議贊成新新併；林伯翰則發出一封中、英文千字長信給外資，直批分析報告有重大缺陷，呼籲股東反對合併案，「支持一個更公平與全面的評估，以最大化股東價值。」

市場人士指出，「究竟散戶、外資會挺誰？不到最後關頭恐怕仍難見真章。」事實上，吳東亮力推新新併，除了要在台新金、新光金股東會上闖關，還得面對主管機關金管會最後裁決，「就算吳東亮成功取得股東會支持，接下來，還得看金管會是否會同意新新併過關，替新新併增添變數。」一名金控高層分析。

該名金控高層以3年前，國票金併購安泰銀為例，當時國票金董事會有異議，最後以7票對6票通過合併案，國票金股東臨時會更以超過7成同意比例通過，「當時也是以合意併購闖關，金管會最後卻因股東、董事會認同度不夠，以財務健全、資金來源、合併綜效、員工安置等4點為由，決定緩議。」

面對新新併再度演變成吳家內鬨，金管會銀行局副局長林志吉上週四也說，不同意見股東在表達過程中，宜「秉持理性」；公司經營階層應主動積極爭取不同意見股東支持，尋求共識。林伯翰回應金管會說法指出，「反對派秉持理性，要求經營團隊說清楚未來經營策略、願景，但經營團隊卻未回應。」



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