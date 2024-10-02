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Gogoro陷「下市危機」淪仙股　大股東尹衍樑緊急救火

9月13日驚傳Gogoro創辦人陸學森辭任董事長暨執行長，並由背後大股東潤泰集團總裁尹衍樑派出法務長曾達夢接任。消息一出，Gogoro股市跌破1美元。（圖／報系資料照、CTWANT資料照、擷取自Google股市）

▲9月13日驚傳Gogoro創辦人陸學森辭任董事長暨執行長，並由背後大股東潤泰集團總裁尹衍樑派出法務長曾達夢接任。消息一出，Gogoro股市跌破1美元。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

兩年前風光在美國那斯達克（Nasdaq）交易所掛牌上市的睿能創意（Gogoro，代號GGR），頂著美股首家上市的電動機車公司、台灣新創獨角獸光環，如今風雲變色，9月13日創辦人陸學森辭任董事長暨執行長、首席產品長彭明義離職生效，Gogoro股價一夕跌破1美元，淪為「低價股」（penny stock，又稱仙股），面臨下市危機。

據CTWANT記者私下了解，Gogoro財報表現始終未見好轉，大股東潤泰集團總裁尹衍樑及其旗下的投資公司已先後投資近百億元（3億美元），且未來要完全解決舊電池的汰換問題，恐怕還需上百億元資金，即使派出長子尹崇堯、潤泰高層協助Gogoro危機處理，但與陸學森溝通多次並未得到滿意答覆，因此確定陸學森辭職以示負責，並由潤成投控董事長暨潤泰集團法務長曾達夢接任Gogoro董事長，原Gogoro台灣總經理姜家煒則接任代理執行長。

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記者會上，姜家煒強調「陸學森成功帶領Gogoro成為台灣最具代表性的品牌之一，他的精神會一直延續在Gogoro。」針對陸學森實際離職原因，睿能管理層僅以「另有生涯規劃」、「經過深思熟慮」帶過。不過有關陸學森的下台，坊間傳聞甚多，有人說「國發基金投資Gogoro虧錢，必須有人負責」，也有「當初Gogoro棄台灣而執意要在美國那斯達克上市，得罪了金管會」的說法。

Gogoro成立13年迄今仍未虧轉盈，9月更被爆出有超過4萬輛Gogoro VIVA採用中國零件，卻領取超過6億元政府補助的「洗產地」事件，外界認為是「壓垮陸學森的最後一根稻草」。對此，姜家煒表示：「Gogoro viva國產化比率為88.96%，相關事件正和主管機關釐清事實的真相，會全力配合政府主管機關調查，以車主權益不受損為最高原則。」

在陸學森辭任後，由Gogoro總經理姜家煒（圖左）接任代理執行長。（圖／Gogoro提供）

▲在陸學森辭任後，由Gogoro總經理姜家煒（圖左）接任代理執行長。

13年前成軍的Gogoro，2022年以「SPAC」（借殼）與Poema Global合併上市，上市首日價格飆上14.02美元、1個月後創下高點17.59美元，但隨後見真章，Gogoro遲遲未虧轉盈，去年底帳面累積虧損逾百億元，股價每況愈下，今年上半年多在1.5美元上下震盪。

8月中旬Gogoro交出第二季財報，總營收為8,090萬美元、年減7.2%，淨損2,010萬美元，比去年同期擴大虧損1,450萬美元；毛利率更自去年同期15.2%，大減至5.2%。這份財報，連陸學森自己都不滿意。

緊接著在陸學森辭任消息曝光，此一人事大地震，也讓已在1.5美元附近盤整多時的Gogoro股價，直接跌成「仙股」，9月23日（美國交易時間）甚至一度跌到0.48美元的歷史低點。至截稿前的9月30日Gogoro收盤價為0.529美元，面臨下市危機。

由於那斯達克今年8月8日才出手，為整頓400多家低價股而修改規定加快退市，依規定上市公司收盤價必須高於1美元，若連續30個交易日未達標即被認定為「低價股」且不具上市標準，限時180天改善，若股價仍未高於1美元，可第2次申請180天改善，下市程序從逾一年擬改為一年內。

也就是說，Gogoro自9月13日起股價跌破1美元，若到10月25日前仍無法站回1美元，將被列為「低價股」，進入到下市前為期一年的改善期。

Gogoro市值從最高22億美元縮水到1.56億美元，受創最深的莫過於大股東尹衍樑，光是潤泰集團Gold Sino Assets Limited （簡稱「Gold Sino」）持股就高達33.2%，今年6月間才剛增資5千萬美元，如今又要親自下海救援。但無論如何，尹衍樑在此關頭接下了滿身傷痕的Gogoro，想要止血，恐怕也得先輸血，接下來的1年，就看新團隊如何重振品牌形象及消費者信心。

2022年Gogoro在那斯達克風光上市，如今僅2年光景，股價已跌破1美元。

▲2022年Gogoro在那斯達克風光上市，如今僅2年光景，股價已跌破1美元。

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關鍵字： 周刊王Gogoro

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