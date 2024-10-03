定期定額+大跌大買　財金學者愜意投資3年賺5成

▲暨南大學管理學院副院長柯冠成定期定額買0050連結基金，3年賺5成。

圖文／鏡週刊

暨南大學管理學院副院長柯冠成，台股資歷逾20年，過去他也曾像一般散戶一樣，每日盯盤，專注股價波動；3年多前，他戒掉個股投資短線操作習慣，改以定期定額方式，布局指數化產品，現在不但將看盤時間省下來做學術研究、陪伴家人，更因低檔加碼策略，讓財富穩健長大。

3年多前柯冠成開始接觸指數化投資，而他有個理財鐵律，就是不碰配息型產品。為了不領配息，他捨棄了國民ETF、0050（元大台灣50），取而代之的是0050連結基金（元大台灣卓越50ETF連結基金-不配息級別）。「其實，領配息就是一種賠錢行為，因為股利所得必須課稅，若所得稅率超過5%，上班族領到的息都拿去繳稅了，根本不划算。」

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柯冠成每月定期定額扣款0050連結基金7次，每次約4000元；遇到市場大跌時，他會額外再加碼多扣7次。「我的逢低加碼扣策略是，當指數連續下跌2至5日，且累積跌幅超過5至10%以上，就會額外再連續扣款7日，每次金額約在4000元上下，視市場情況而定。」

例如，8月2日台股重挫逾1000點，8月5日再跌1800百點，連續兩個交易日指數跌幅超過12%，他便在隔天啟動低檔加碼策略，連續扣款7個交易日、每次約4000元。「最近，台股每月定期定額投入資金變動大，像8月就比平常投資金額多了一倍。」

他強調，指數化投資好處，在下跌時敢進場撿便宜，因為指數不會不見，但個股可能下市，趁著跳樓拍賣時，可多累積一些低成本部位，等於為日後的大波動行情買保險。

柯冠成結合定期定額及逢低加碼機制，不但排除自己在波動環境下，因恐懼而砍在低檔的困擾，更因積極加碼扣款，使長期理財效果大幅提升。攤開過去3年投資成績，總報酬率近5成；他滿意地笑說，不用盯盤，不用追著明牌跑，還多出時間研究、陪伴家人，這樣的結果堪稱雙贏！」

柯冠成投資小檔案 出生：1980年 現職：暨南大學財金系特聘教授兼管理學院副院長 學歷：中央大學財務金融系博士 經歷：社團法人台灣財務工程學會祕書長 投資心法： ❶ 定期定額投資0050連結基金不配息級別，月扣7次 ❷ 大盤連續下跌2～5日且累積跌幅5%以上，即連續扣款7日 ❸ 3成資金投資價值型標的，獲利金額再滾入0050連結基金



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