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預防親人爭產！遺產規劃非富人特權　統整人人都能用的財富傳承指南

▲遺產規劃!統整財富傳承指南（圖／不管啦！給我錢）
▲遺產規劃!統整財富傳承指南（圖／不管啦！給我錢）

記者林夏竹／綜合報導

隨著當今社會人口老齡化加劇、家庭結構多元化以及財富積累的增加，越來越多的人開始關注如何有效地管理自己的財產，而遺產規劃的重要性也日益凸顯。Podcast節目《不管啦！給我錢》在最新一期節目中，就全面地探討了遺產規劃的議題。

主持人海晴提到：「遺產規劃的核心在於確保自己的財產能夠按照意願進行分配，並且避免法律爭議和不必要的稅務問題。」並強調這不僅關乎財產分配，還包括如何處理過世後的各種事宜。

而主持人強尼則點出，很多人認為遺產規劃只是富人的專利，或者覺得自己還太年輕，不需要考慮這些問題，但事實上，遺產規劃關乎每一個人，無論年齡大小，無論財富多寡。希望透過這集的討論，能夠幫助大家認識到遺產規劃的重要性，並提供一些實用的建議和工具，包括遺囑的制定、信託的設立、稅務規劃，以及如何避免常見的錯誤。

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遺囑：遺產規劃的基石
制定遺囑是遺產規劃的首要步驟。法律效力遺囑應包含以下關鍵要素：

1. 遺囑人的基本資料：包括姓名、地址、身份證號碼等。
2. 財產分配細節：明確指明哪些財產分配給誰，例如房產、現金、投資等。
3. 執行人指定：選擇一位值得信賴的人作為執行人，負責管理遺產。
4. 監護人安排：如有未成年子女，需指定監護人。

另外遺囑內文寫完畢後，記得要記下年、月、日，並親自簽名，若有塗改後的遺囑內容記得要另外簽名，數字建議用大寫，避免被竄改。

強尼也補充，執行人的角色至關重要，他們需要管理和清點遺產、支付債務和稅款、分配財產，以及處理相關法律事務。選擇執行人時要慎重，確保他們有能力和意願承擔這一重任。

多元化的遺產規劃工具
除了遺囑，也有其他重要的遺產規劃工具：

1. 信託：信託可以避免遺產進入繁瑣的法定繼承程序，提供更大的靈活性和隱私保護。它允許你在生前就設立詳細的管理和分配規則，並保護你的財產不受法律糾紛或債權人的影響，甚至可以指定在特定條件下才進行分配。

2. 授權書：授權書允許你指定他人在你無法親自處理事務時代為處理。如因病或事故失去行為能力，可以確保你的事務得到妥善管理，而不需要經過繁瑣的法律程序。

3. 人壽保險：人壽保險可以在你過世後提供一筆資金，用於支付遺產稅、債務，或作為家人的生活費用，幫助減輕家人的財務壓力。

遺產稅：不可忽視的重要環節
2024年，一般身分的往生者，遺產稅免稅額為新台幣1,333萬元內，低於此金額無需繳交遺產稅。特別的是軍警公教人員因公殉職則免稅額加倍計算，達2,666萬元。

遺產稅的課稅級距：
●淨額5,000萬元以下的遺產，遺產稅課徵10%
●超過5,000萬元至1億元者，課徵500萬元，再加超過5,000萬元部分之15％
●超過1億元者，課徵1,250萬元，加超過1億元部分之20％

另外節目也特別提醒：2024年的遺產稅扣除額有所調整，包括配偶扣除額553萬元、直系血親卑親屬56萬元、父母扣除額138萬元等。

提早規劃，避免常見錯誤
為確保遺產規劃的有效性，節目也建議大家及早開始規劃、定期檢查和更新計劃與尋求專業建議。

避免常見的錯誤：
●忽視更新遺囑：如果你的家庭狀況發生變化，比如結婚、離婚或生育，記得更新你的遺囑。
●沒有考慮到遺產稅：遺產稅可能會大大減少你的財產，提前規劃可以幫助減少這些稅務負擔。
●未指定監護人：對於有未成年子女的人來說，指定監護人至關重要，以確保子女得到妥善照顧。

最後主持人認為大家需要重視遺產規劃，並在需要時尋求專業協助。遺產規劃不僅是關於財產分配，更是關於保護家人、維護家庭和諧的重要工具。通過周全的規劃，我們可以確保自己的心願得到尊重，同時也為家人提供長期的保障。強尼也補充說，無論你現在的財務狀況如何，開始思考和規劃你的遺產都不為過早。這不僅是對自己負責，更是對家人負責的表現。本集內容為大家提供了全面且實用的遺產規劃指南，希望能夠幫助更多人認識到遺產規劃的重要性，並採取行動保護自己和家人的未來。

想了解更多的財經大小事與投資小秘訣，每周四請準時鎖定《不管啦！給我錢》

關鍵字： 遺產規劃財產管理遺囑信託人壽保險遺產稅

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