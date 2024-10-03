快訊／山陀兒超派！高雄10萬戶停電　全台28地一級淹水警戒

▲山陀兒颱風導致淹水示意照。（圖／記者鄭遠龍攝）
記者陳瑩欣／台北報導
山陀兒襲台，經濟部水利署下午5點針對屏東縣、基隆市、高雄市共33地發出級淹水警戒；台電也統計山陀兒颱風已造成全台32.8萬戶停電，其中17.68萬戶待修，以高雄逾10萬戶停電最多。
一級淹水警戒區在屏東縣共有5地，包括南州鄉、新埤鄉、佳冬鄉、潮州鎮、林邊鄉；基隆市5區，包括仁愛區、信義區、中山區、安樂區、中正區；新北市瑞芳區也入列。
另外，高雄市近半行政區皆列一級淹水警戒，17個示警區包括：左營區、三民區、仁武區、鹽埕區、鼓山區、旗津區、燕巢區、橋頭區、新興區、楠梓區、大社區、前鎮區、大樹區、苓雅區、前金區、鳳山區、鳥松區。
台電指出，山陀兒颱風襲台，截至今(3)日下午5時，全國曾停電戶數328,236戶，其中151,414戶已修復，176,822戶尚未復電，包括高雄市102,656戶、屏東縣66,902戶、桃園市2,651戶、雲林縣1,183戶、新竹市1,025戶、嘉義縣963戶、台南市479戶、台東縣368戶、苗栗縣255戶、新竹縣176戶、新北市120戶、嘉義市27戶、花蓮縣17戶。台電將視後續風雨情形，持續搶修。
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