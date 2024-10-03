新首相放鴿！日圓套利交易捲土重來 匯價面臨155壓力

根據《彭博》報導，日本新首相石破茂周三表示經濟尚未準備好進一步升息，交易員因預期日圓走弱而重新增加投機部位，包括 RBC Capital Markets 和瑞穗證券（Mizuho Securities Co.）等都認為日圓兌美元匯率有回落至150 ~155 水準的風險。

台股ETF總規模刷2.63兆元新高 00919、00940、00929今年貢獻最大

台股ETF規模不斷增胖，截至9月底，統計63檔台股ETF規模今年來共增加逾1.15兆，規模來到2.63兆，創下歷年新高紀錄，比起去年底的1.47兆，今年台股ETF規模的成長率已來到近79%；再以單檔ETF來看，包括群益台灣精選高息ETF（00919）、元大台灣價值高息（00940）與復華台灣科技優息（00929）等3檔高股息ETF今年來規模增逾千億貢獻最大。

新日相暗示不升息！日股飆漲千點 日圓貶破147

新日相石破茂昨（周三）與日本央行行長植田和男會面後，暗示日本暫不升息，激勵日股今（3日）開高，早盤即飆漲千點，重新站回38800點，日圓兌美元走弱，貶破147價位，創一個月低點。

台灣虎航現增暫定每股47元 10月底再開2條高雄出發航線

台灣虎航（6757）持續布局南台灣旅遊市場，日前宣布10月底將新增「高雄-岡山」及「高雄-富國島」航線，屆時從高雄出發的航線達到10條；另台灣虎航拚年底前轉一般板上市，董事會日前通過上市前辦理現增發行新股，暫定每股47元溢價發行。

黃仁勳曝Blackwell晶片全面投產 稱「需求很瘋狂」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在周三（2日）接受《CNBC》訪問時說「對Blackwell的需求非常瘋狂」、「Blackwell已全面投產」，受此激勵，輝達盤後股價攀升1%，而在常規交易時段勁揚1.6%、以118.85美元作收。

8月製造業景氣燈號連5綠 美中降息有助產業復甦

台經院今天公布8月製造業景氣燈號，在AI應用需求挹注下，電子零組件及資訊電子業表現相對強勁，紡織、機械等傳產出口增溫，8月分數微幅成長，燈號連5月亮出持平綠燈。台經院分析，美中兩大經濟體降息有助製造業復甦，但未來仍須觀察推升力道強度。

中華精測9月營收創21個月新高 AI挹注拚逐季成長

中華精測結算9月合併營收新台幣3.17億元，年增46.6%，創21個月以來新高。中華精測指出，產業進入傳統旺季，AI相關晶片高頻高速測試需求增溫，下半年營運復甦，今年業績呈現逐季成長走勢。

快訊／山陀兒超派！高雄10萬戶停電 全台28地一級淹水警戒

山陀兒襲台，經濟部水利署下午5點針對屏東縣、基隆市、高雄市共33地發出級淹水警戒；台電也統計山陀兒颱風已造成全台32.8萬戶停電，其中17.68萬戶待修，以高雄逾10萬戶停電最多。

「救命的比不上賣菸」發酵 ！ 經部宣布醫院電價凍漲、菸草製造業漲14%

台電在上個月30日電價費率審議會後，醫療院電價平均調漲14%，但菸廠批發商給予電費減免7%，市場質疑救命比不上賣菸；經濟部今（3）日表示，已請台電另行調整，針對菸草製造業恢復應有漲幅，醫院診所、餐食及外燴及團膳承包業等業別給予凍漲，並考量花蓮地區旅宿業震災後仍未恢復、且又遇風災等因素，相關調整會送請審議會委員書面確認後於10月16日實施。

山陀兒登陸！全台14萬戶停電待搶修 高雄逾7萬戶最慘

山陀兒颱風在中午登陸高雄，猛烈風雨直襲高屏，根據台電統計，截至今（3）日下午3時，全國仍停電用戶數高達14萬605戶，其中以高雄市、屏東縣各為7萬戶和6.2萬戶最多，台電也正持續搶修當中。