以星航運率先要將美東貨櫃改卸加拿大與墨西哥　他航觀望等候中

▲以星航運率先要將美東貨櫃改卸在加拿大與墨西哥。(圖／港務公司提供)

記者張佩芬／台北報導

美國東岸碼頭工人罷工進入第三天，以星航運(ZIM)已經率先通知客戶，該公司近日即將抵達美東的船隻，要將波士頓港的貨櫃貨改卸在加拿大的哈利法斯特港，其餘卸在墨西哥的拉扎羅卡德納斯港(lazaro cardenas)，再透過陸運轉往美東，其他船公司則都還在觀望等候，沒有啟動轉運模式。

業界資深高階指出，名列全球第九大貨櫃船公司的以星航運，並未加入海運聯盟，由於沒有聯盟龐大船隊支撐，估計考量貨櫃船如果在美東外海等候罷工解除，船隻與貨櫃都會遭到積壓，後續船期也都趕不上，因此啟動轉運模式。

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屬於THE聯盟的陽明海運指出，公司航往美東的船隻，會過了巴拿馬運河後等在美東外港，罷工一結束就立刻可以彎靠美東港口裝卸貨；海洋聯盟的會員公司則表示，該聯盟目前並沒有將美東貨載卸在其他港口的計畫。

業界分析，如果罷工時間拖長了，各公司都會考慮將貨載卸在美西、加拿大或墨西哥，主要是因為各公司的貨櫃數量有限，一般船公司準備的貨櫃數量是船隻裝載量的倍數，積壓在船上的貨櫃多了，後續就沒有貨櫃可用，船隻沒有運轉，久了也是會有缺船的問題。

但是要將貨載改卸在美東鄰近港口，原則上各公司都會優先選擇自己船隊有在彎靠的港口，以利營運操作，另要考慮替代港的裝卸能量，以及鐵路與公路配合度。

匯豐銀行提出的分析報告指出，罷工一周估計有63艘船舶，約50萬箱(20呎櫃)的運力被困住，約佔全球運力的1.7%。紅海危機造成的船隻繞航，則讓運力需求增加5%至9%。昨日則傳出目前美東候港船隻已達45艘。

國際碼頭工人協會(ILA)主席哈羅德·達吉特(Harold Daggett) 在罷工首日曾表示，他將獲得一份「偉大的合約」，希望在本月底之前完成，他說：「無論是一周還是兩周，我希望到了三周就結束了，我希望你們正在創造歷史。」

昨日則有英國航運媒體指出，ILA在罷工的第二天，提出要求加薪61.5％要求，有比先前傳出的加薪77%要求低些，也與代表資方的美國海事聯盟(USMX)在罷工前一天提出的加薪50%建議接近些，勞資雙方是否能很快達成協議各方關注。