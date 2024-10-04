桓鼎-KY董事張建智涉掏空　公司宣布提告要追回公司資產

▲桓鼎董座鬧雙胞，新董座入股台端遭控掏控上億。（圖／業者提供）
記者高兆麟／綜合報導
全球電動自行車領導品牌荷蘭Accell Group主要電池供應商統量電能董事長陳帝生涉嫌掏空公司近億元，主導投資已虧損近17億元的台端興業公司(3432)，對此母公司桓鼎-KY（5543）董事長張建智也不知情，今日桓鼎也舉行重大訊息記者會表示，本公司經營權穩定、營運業務一切正常，經發現重大違法情事後，已向司法單位正式提告。
桓鼎-KY今日舉行重大訊息說明記者會，表示針對董事張建智透過第三地區公司Buima Holding Hong Kong Ltd.代表人身份，私自將桓鼎公司百分之百持有之子公司崇佑(中國)新材料有限公司變更為張建智自己所有，以2024年上半年最新財報顯示，崇佑(中國)新材料有限公司於桓鼎股份有限公司合併財報上之期末投資帳面金額高達新台幣4億1千餘萬元，此行為恐嚴重侵害桓鼎公司股東權益。
桓鼎-KY強調，本公司經營權穩定、營運業務一切正常，經發現前述重大違法情事後，已於113/10/03晚間向台北地檢署司法單位正式提告，並將透過兩岸刑事合作追回公司資產，持續完善公司制度、捍衛全體股東權益。
讀者迴響