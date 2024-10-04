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押寶陸港股行情！00887驚見「溢價近50%」　公司示警

▲▼台股龍年新春開紅盤，一開盤就大漲六百多點隨即向下修正，盤中漲跌互見已電子股表現較佳，其中台積電更是漲到699元。（圖／記者湯興漢攝）

▲押寶陸港股行情，市場資金湧向相關ETF。（圖／記者湯興漢攝）

記者林潔禎／台北報導

中國人行下猛藥救市，陸港股市上演慶祝行情，台股連動ETF今（4）日也見投資人瘋狂搶進，股價全面噴出，20檔漲幅逾1成，其中7檔漲幅飆破2成，而永豐中國科技50（00887）更是暴力飆漲45.34%，溢價高達48.96%，公司示警表示，「溢價率已偏高應留意買貴風險」。

中國人行在上周（9月24日）調降存款準備率和政策利率，驅動市場基準利率下行，陸港股市持續上演慶祝行情，陸股在十一長假前從9月24日至30日短短5個交易日，上證累計漲幅達20%、深成指達30%，創業板指飆漲40%，至於港股恒指至昨日漲幅亦達21%。

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雖陸股仍在長假休市中，但港股經過連日噴漲，昨一度拉回，今雖續以低盤開出，指數在開盤後半小時直接拉升大漲，也帶動台股中相關ETF買盤湧入，由於海外ETF沒有漲幅限制，漲勢驚人，00887開高走高，終場大漲45.34%，成今日陸港ETF中表現最為突出，瘋湧買盤造成00887嚴重溢價，與目前淨值12.05元相較，溢價高達48.96%。

▲▼永豐投信示警。（圖／記者林潔禎攝）

另富邦投信旗下富邦深100（00639）終場以大漲23.7%、15.19元作收，溢價達20%；富邦中證500（00783）終場大漲12.41%、22.65元作收，溢價也超過1成。

專家強調，ETF除市價外，還有每天投信公布淨值，市價不一定會與ETF淨值相同，若交易價格高於淨值為溢價，低於淨值則為折價，ETF精神在於「市價會朝向淨值靠攏」，屆時會造成追價買進ETF面臨股價拉回貼近淨值的修正所帶來損失，建議買進前最好注意該檔ETF溢價數字。
 

關鍵字： 陸港股市ETF股價噴漲溢價率投資警報

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