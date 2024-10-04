55688集團實踐企業ESG　扶輪日贊助搭車金洗衣券

▲55688集團重視ESG的推動，持續擴充台灣最大的節能減碳車隊。（圖／台灣大車隊提供）

記者張佩芬／台北報導

繼成為國際盛會「2026台北國際扶輪年會」的大會唯一指定官方計程車隊後，55688集團再度攜手扶輪，於10月5日國際扶輪3481地區扶輪日，與活動結合提供55688台灣大車隊(2640)搭車服務與55688潔衣家的洗衣生活服務給參加的扶輪家庭們親身體驗機會，以響應健康家庭動起來的公益理念，希望市民前往同歡時更輕鬆便利。

國際扶輪3481地區總監劉影梅表示，扶輪日是年度重要活動，今年攜手國民健康署於10月5日在大直美堤河濱公園舉辦「草地嘉年華 健康家庭動起來」公益園遊會，將「健康生活」結合扶輪慈善活動邀請市民同樂，一起響應扶輪公益，體驗多元運動與精彩表演，體現扶輪精神，共創健康家庭。

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55688指出，集團重視ESG的推動，除了在環境面向，持續擴充台灣最大的節能減碳車隊，對於社會面向，除行動支持台灣計程車駕駛暖心協會關懷需要幫助的計程車駕駛，也積極攜手運動公益的力量。國際扶輪的社會貢獻有目共睹，3481地區扶輪日的健康主軸更與集團願景不謀而合，因此再度以行動響應扶輪活動。

為便利扶輪社友和市民朋友到大直美堤河濱公園參加園遊會，10月5日當天只要下載55688 APP並輸入優惠碼「3481扶輪日」，就能享有50元新客搭車金。此外，55688潔衣家也提供100元抵用券，讓市民盡情體驗扶輪日的多元運動，擁抱更便利美好的生活。

55688保修即日起至11月30日止，於全台服務據點推出「55688萬聖節五告讚」活動，購買不限品牌輪胎四條，即送「銀離子車內殺菌服務乙次」，購買固特異輪胎四條（指定F1A6）再加送Philips飛利浦無線隨身喇叭、F1不銹鋼隨行杯等好禮；活動期間壽星於Google評論五星並打卡標記「55688保修送我生日禮」，再送洗髮乳；為與民眾同樂，10月25日至30日到全台55688保修據點歡迎民眾帶家中小朋友去要萬聖節糖果喔。(55688萬聖節五告讚活動詳情請上https://www.55688taxi.com/carservices_news.html)