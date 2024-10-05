3銀行出手砍！　7張聯名信用卡年底前喊掰掰

▲信用卡示意照。（圖／記者許凱彰攝）

記者陳瑩欣／台北報導

時序進入年底，各家發卡銀行檢視與企業合作發行聯名卡概況，統計至年底計有3家銀行7張聯名卡喊卡，橫跨賣場、購物中心、生機食品商家、購物網站等，銀行將通知各持卡人轉為一般銀行卡。

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▲3銀行7張聯名信用卡喊停，可點圖放大。（圖／ETtoday製）

這7家聯名卡分別是兆豐銀的「生活工場聯名卡」、「聖德科斯聯名卡」；玉山銀的「臺北南山廣場聯名卡」、「玉山統領廣場聯名卡」；台新銀行有3張，分別是「幸福加值卡」、「PayEasy聯名卡」與「TAIPEI悠遊聯名卡」。

兆豐銀強調，生活工場聯名卡和聖德科斯聯名卡合約將在今底到期，從明年起終止發行，原卡仍可繼續使用至卡片效期屆滿為止，但明年起採用「經典鈦金卡」優惠。

玉山臺北南山廣場聯名卡也是從明年起終止發行，玉山銀表示，將從今年11月11日起將陸續主動換發玉山Unicard信用卡；至於玉山統領廣場聯名卡在今年11月終止發行，終止前替持卡人主動換發玉山Unicard信用卡。

台新銀行當年以新世代家庭的需求出發，與東元集團共同聯名發行，催生國內首張以家庭為訴求的「幸福加值卡」；17年前全國第一張結合虛擬網路與實體通路的台新銀行PayEasy聯名卡；以及TAIPEI悠遊聯名卡都會在今年12月喊停，會在本月底依序通知換發太陽御璽卡、玫瑰悠遊御璽卡。