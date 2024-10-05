台灣教授變成遊艇王！　打造全球最貴品牌

▲基於對市場前景的精準嗅覺，闕慶承接班後改變經營策略，不只讓營收年年成長，也讓東哥遊艇成為美國市占第一的豪華遊艇品牌。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

全球最貴豪華遊艇品牌不在義大利，而是台灣「東哥遊艇」，中文名可能讓股民想到當年飆股，但一說起英文名「Ocean Alexander」，遊艇圈無人不曉。

闕慶承人生清單中從來沒有賣遊艇，25年前臨危受命，從重病父親手中接下公司。他觀察尺寸愈大愈不受景氣影響，大刀闊斧砍掉貢獻8成營收的小船產品線，劍指高端遊艇市場，以超過5成回購率，比同業貴15％的定價，坐穩美國市占第一，帶領東哥躍升全球豪華遊艇第三大品牌。他下一步要揮軍歐洲，和義大利品牌正面對決。

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才剛帶著記者進入售價新台幣3億元、即將運到美國交船的遊艇，闕慶承一坐上義大利原裝進口沙發，馬上覺得不對勁，「Something wrong！這沙發太低了，這次船主年紀比較大，坐下去怕站不起來。」即使沙發造價新台幣數十萬元，他依然果斷地說：「能調就調，不能就請廠商直接換一張來。」

員工對董事長站在一線為客戶把關一點都不意外，闕慶承說：「買我們船的人我都認識，因為回購率超過5成，雙方有信任度，熟客買船不會囉唆太多。」即使購買一艘新台幣3億元的遊艇，基於對品牌的信任，客戶不用親自來台看船就下單。

▲東哥遊艇的製造基地就在台灣，採用一條龍生產、不找外包讓獲利最大化。

客人平均年齡大約在六十多歲，資產在3億到8億美元，9成客戶買船都是付現，東哥遊艇鎖定全球千分之一的頂級富豪市場，成為全球第三大、亞洲第一大、美國市占第一的豪華遊艇品牌，2023年營收達63.2億元。

東哥遊艇是闕慶承父親闕詒流於1978年創立，他原本在台北開五金行，後來到高雄投身遊艇代工，深入產業後看準豪華遊艇商機，決定自創品牌，闕慶承說：「『東哥』是我爸的小名，坐船在海上所以用Ocean，他的英文名字Alex衍伸成Alexander（亞歷山大），結合起來就是品牌名『Ocean Alexander』，這個名字很heavy（有分量），我覺得對品牌有很大幫助。」

在高雄出生的闕慶承，10歲時就移民澳洲，母親長駐照顧他與姊姊，父親則當空中飛人往返台灣與澳洲二地，他習慣用英文思考敘事，說話夾雜著中英文，說中文時還帶點外國腔，「父親來澳洲看我們時，餐桌上很常談生意的事，不知不覺就聽到合夥partner名字、還有遊艇各式專有名詞。」

潛移默化下，他很早就對遊艇生意有些輪廓，但人生清單中，從沒有做遊艇生意這個選項。「我爸爸很開明，希望兒女能走出自己的路，從沒有要求我和姊姊回來接班。」闕慶承原本打算當教授，但1999年，正當他在美國準備攻讀博士時，父親中風的噩耗從台灣傳來，就此改變他的一生，「爸爸中風好幾次，我把在美國念博士班的計畫延後，我回來幫忙一年、姊姊也一年，給爸爸兩年的時間，看公司要賣掉還是交給別人管理。」

一年很快過去，但闕慶承姊姊卻說：「抱歉我不想回來，所以你自己決定（公司去留）吧。」「OK我待著。」闕慶承回想：「那一年已經開始走出有別於父親的經營策略，所以很掙扎，我想留下來看我第一年做出的成果如何。」

從夢想當教授到不得不接下家中遊艇事業，闕慶承如何以獨到經營眼光，一步步帶領東哥遊艇稱霸北美豪華遊艇市場，並將進軍豪華遊艇大本營歐洲呢？詳細報導請點入以下連結閱讀：【頭家開講】出奇招席捲北美市場 售價硬是貴同業15%



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