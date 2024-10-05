月領30K很夠用　男友卻嫌太少「坐辦公室沒出息」！兩派吵翻

▲兩人為了工作問題吵到要分手。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

有些人工作之餘會做些副業，提高每月薪資，但也有人認為，薪水夠用就好，一名女網友表示，薪水一直以來都在28-30K左右，覺得夠用也很舒適，最近和交往多年男友談到結婚一事，男友家人認為薪水太少，男友也覺得坐辦公室就是沒出息，讓她很困擾，貼文掀起討論。

女網友在Dcard發文，「女生做低薪辦公室工作真的很廢嗎？」薪水一直不多，大約在28K到30K之間，覺得夠用生活也很滿意，曾嘗試接觸美業，但最後以失敗收場，之後就沒再想過斜槓。這一年來，男友家人詢問結婚意願，與男友為了工作的事情爭吵，甚至吵到要分手。

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然而，她最近找到一份行政會計的工作，試用期30K，穩定後會再調整，也找了一份餐飲業兼職的工作，男友卻認為直接找一份高薪的工作就好，而且坐辦公室很沒出息，「他說如果要繼續這麼沒出息，不如就分開，不想要自己未來的老婆一輩子都在辦公室」。

貼文曝光，有網友鼓勵原PO，「會嫌棄你的就不要考慮了，其實有認真工作不要廢在家基本都是優秀了，可以慢慢增加或提升理財觀念，不一定要強迫自己瞬間增加很多」、「做自己喜歡的工作，才能長久」、「自己覺得足夠就好，但一定要不斷充實、精進自己」。

也有人點出問題點，「看起來不是工作的問題欸，是心態的問題，你男友在意的應該是上進心這塊吧，他可能已經想到比較後面的事，但妳只想得過且過的感覺」、「若價值觀不同的話，勉強結婚也不一定是好事」、「女生坐辦公室不一定很廢，妳的薪水低才是問題，以後可能會養不活自己，不過也有人不介意，我是建議直接換對象，但妳也找個薪水高一點的工作比較好」。