山陀兒颱風受災企業　經濟部提供補助最高50萬元

▲經濟部。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

山陀兒颱風侵襲，部分地區時降雨量、日降雨量及瞬間雨量突破過往紀錄，北部、南部都有災情傳出，經濟部表示，將比照凱米颱風標準進行補助，照顧受災企業、商圈及市場攤商，最多可補助50萬元。

經濟部說明，風災及淹水造成部分店家或攤商生財器具損壞，在財物災損方面，將協助提供「中小企業災害復舊貸款」及「企業小頭家貸款」2項方案，每家企業可補貼6個月利息最多50萬元。

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受災中小企業及稅籍登記業者，如有營運週轉或營業場所復舊資金需求，可檢附受災地區縣市政府、鄉鎮市區公所、稅捐稽徵機關、或經濟部單位出具的受災文件，或經金融機構調查屬實，於遭受颱風災害的次日起6個月內，向金融機構申貸災害復工貸款。

經濟部指出，業者如因受災而致財務週轉困難者，經濟部可協助債權債務協商，與往來金融機構協議調整還款方案，以紓解資金壓力，若有申請租稅減免，或向金融機構申請災害復工貸款需求的受災中小企業，務必於整建、清理營運場所前，以拍照等方式蒐集完整受災情形，做為申辦相關業務的佐證資料。

經濟部也提到，颱風淹水造成部分店家電器設備毀損，也提供商業服務業節能設備汰換補助，包含具一級能效的空調、電冰箱、瓦斯爐及具有節能標章的照明燈具、冷凍櫃、空氣源式熱泵熱水器。

本次風災受影響企業若符合補助資格，且汰換的設備符合補助產品項目，可線上申請設備汰換補助，補助金額以購置金額50％為上限，每家企業最多可申請50萬元。