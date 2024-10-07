雄獅線上旅展開跑　長程線春節出團量估年增2成、團費漲10％

▲雄獅ITF線上旅展推出搶購活動，乘北海道破冰船3萬有找。（圖／雄獅提供）
記者廖婕妤／台北報導
年底線上最大促銷檔期登場，雄獅（2731）ITF線上旅展正式開跑，看準2025年春節9天連假出國商機，預估長程線出團量成長2倍，團費則預估漲1成；不過，韓國線團費則調降近15％。
雄獅表示，2025年春節假期長達9天，民眾對於旅遊的需求激增，觀察春節寒假產品買氣熱烈，長程線出團量較去年同期預估成長逾2倍以上，且「生態體驗」、「古文明探索」等深度旅遊團報名人數顯著增加， 如埃及、摩洛哥等非洲地區的深度探索，較疫情前同期成長約2成、尼泊爾文化洗禮也成長超過1倍。
雄獅指出，在春節檔期產品團費部分，少數產品進行微幅調整，亞非線與去年同期相比，平均漲幅約1成；歐洲線與去年持平；日本線漲幅不到1成；韓國線則調降近15％。
此外，雄獅近年來也力推鐵道旅遊，首度推出JR九州36+3列車保證席次，還能搭乘指宿玉手箱神秘黑白列車，體驗黑豚料理與砂蒸浴，並特別規劃東北唯一美食觀光列車「TOHOKU EMOTION」，搭長榮航空青森進東京出，由北向南主打市場獨家最順走法。
國內鐵道部分，鳴日廚房首度邀請晶華酒店晶華軒鄔海明主廚操刀菜單，探索台灣後山魅力；經典Z東夜光金針藍皮東大人囝仔3日搭乘藍皮解憂號，揪上親友一起欣賞台東最美星空。
雄獅今股價開高走高，終場收132元，上漲3.5元或2.72％，成交量逾800張。
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