萬海啟用生質燃油　碳排放量減少20％

▲萬海航運。（圖／萬海提供）

記者廖婕妤／台北報導

萬海（2615）近年來持續進行船舶設備升級，為響應國際海事組織（IMO）制定的2030年及2050年減排目標，宣布開始在全球船隊使用生質燃油，並以4333 TEU級貨櫃輪泰春輪做為首艘導入生質燃油船舶，預期可減少20％碳排放量。

萬海表示，泰春輪目前航行於遠東往返印度的CI6航線，透過與燃油供應商KPI OceanConnect共同合作，於新加坡供應符合國際永續發展與碳驗證單位ISCC所認證之生質燃油，該批燃料採用回收食用油所生產之甲酯生物柴油（UCOME）與傳統低硫燃油（VLSFO）混合，預期可較傳統低硫燃油減少20％之碳排放量。

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萬海指出，採用生質燃油是公司減碳之路上的重要一步，有責任尋找更環保的解決方案，同時透過船隊使用低碳燃料，進一步實現ESG節能減碳的目標；生質燃油的使用代表萬海在減少碳排放的正面作為，也彰顯了公司對環境保護和可持續發展的堅定承諾，未來將持續推動節能減碳，擴大對環境保護的影響力，保護當代與未來世代的環境，實現真正的永續發展。

受到美東碼頭停止罷工影響，航運股漲多拉回，尤其萬海連2個交易日賣壓沉重，投資人紛紛獲利了結，今日股價收85.7元，下跌3.6元或4.03％，成交量逾5.9萬張。