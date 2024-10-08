大學畢業月薪僅30K！釣一票網友淚喊「我只有28K」：你不孤單

▲網友安慰他「你不孤單」。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者施怡妏／綜合報導

求職者找工作，最在意的想必就是薪資，希望自己的努力可以獲得對等的薪資回報，一名新鮮人表示，目前的工作月薪為3萬元，接近最低基本工資，好奇是不是只有自己薪水這麼低，想知道其他人領多少，「讓我知道我不是一個人」，貼文掀起熱論。

有網友在Dcard發文，「最低基本月薪」，今年大學剛畢業，月薪只有3萬元，想知道是不是只有自己薪水這麼低，「拜託其他也是領最低基本薪水的新鮮人發個聲，要不然我真的覺得自己很可憐，讓我知道我不是一個人」。

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貼文曝光，不少人感嘆薪水真的低，「你比我好了，我比你少29K，扣完勞健保剩27K而已，目前猶豫要不要換工作」、「28k，扣完勞健保剩26，打算領完年終就跑了，雖然我沒幹滿一年不知道有沒有，不過算是一個錢少事少離家近的工作，所以還行」、「我也30K含2千全勤，拍拍你」、「原來我不是特例，我也是在南部工作，薪水3萬左右，扣完勞健保剩下2萬5千元，工作內容很雜，主管也是出了名的刁鑽」、「我也剛畢業30K，扣完勞健保剩27K，每個月錢都不夠用」。

有網友指出，「很多公司都開這種價格，薪水漲幅比政府規定的基本薪資漲幅還不如，一些行業再來吵徵不到人，給這種薪資還不如去找時薪制，彈性工時薪水還比3萬多」。

據了解，自114年1月1日起，最低基本工資將從目前的27,470元調升至28,590元，時薪也將由183元調整為190元。不過，勞健保費率也將從2025年起調升，健保投保金額分級下限，會連動調整，勞保則從12%調升到12.5%，雇主跟勞工每月需繳交的勞保費用將增加。