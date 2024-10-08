阿土伯生前揭獨門投資密技：吃8分飽「貧貪在一點間」

▲股海名人、90歲阿土伯（左）離世，他見證台股50年來的驚濤駭浪，累積出億元身家。（圖／資料照）

圖文／鏡週刊

10月7日，消息傳出股市名人阿土伯享耆壽90歲離世，見證過台股50年的大起大落，從一夕之間慘賠千萬元，到累積身家高達10億元，都是讓人讚嘆的投資歷程；累積大筆財富後，他曾捐贈總價超過億元、22輛消防車回饋給社會。

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「貧跟貪只在一點之間。」這是資深股民阿土伯（李金土）在股海浮沉50年，留下的投資金句。被封為菜籃族代表的他，見證台股上萬點的輝煌，也熬過金融風暴，台股跌破4千點的黑暗期，他曾3天賺1億元、最高累積到10億元身家，也經歷數千萬元一夕蒸發的慘痛教訓。

10月7日，消息傳出股市名人阿土伯享耆壽90歲離世。回顧阿土伯在2016年接受本刊專訪，當時他分享，選股票除了挑大型股，也要重視經營者品德，「你看郭台銘做事好像拚命三郎，不拿董監酬勞又有誠信。」

那時，阿土伯看中鴻海穩定配息，布局產業都很有潛力；尤其在2013年鴻海股東會上，阿土伯要求多發0.5元股利，最後郭董破天荒同意加發0.3元，讓人印象深刻。

回顧阿土伯的一生，他從30幾歲開始就投資股票。原來，李家早年在台北市大同區經營旅館事業，當時大稻埕碼頭商業活動頻繁，想要住宿的生意人相當多，房客多到接不完，累積的現金成了他踏入股海的資本。

「當年股票不過180檔，想買股票，還要拿棉被、板凳去排隊搶股票。那時候的70萬元可買東區40坪土地。」那個年代正逢股市飆漲，台股緩步一路奔上萬點，阿土伯嘗到不少甜頭，當時他手上的三商銀、國泰人壽曾一股飆到近2千元，「那時候最爽，每天幾百萬幾百萬賺。」

只是好景不常，1988年中秋節前夕，時任財政部長郭婉容，為抑制當時台股過熱的投機氣焰，宣布課徵證所稅，從此市場風雲變色，連續19支跌停板，指數從近9千點狂瀉至5千多點，殺得股民叫苦連天，「最慘時賠到都沒錢，還好買現股，沒有被斷頭。」他奉勸投資人謹記吃8分飽，不要追求買最低、賣最高。

累積足夠財富後，阿土伯改變投資策略，持股都至少放1、2年以上，為的是穩定的股息股利，他有超過9成資金都在股市，持股超過百檔，「金融傳產股很多，像國泰金、富邦金、中信金、台新金和中華電、台塑都是我的主力持股。」

「爸爸常說數字會講話，我們會看營收、股息、成交量，尤其是過去10年是否穩定配息，挑5年平均殖利率高於5％的大型股為主。」阿土伯的小兒子李智湧補充，阿土伯不會管技術分析，「因為只要有量，線就出來了。」



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