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避中國內捲逆風　王品、八方雲集等餐飲大咖轉向美國拓版圖

在陳正輝帶領下，王品陸續撤出中國大陸轉往美國拓展版圖。

▲在陳正輝帶領下，王品陸續撤出中國大陸轉往美國拓展版圖。

圖文／鏡週刊

過去中國大陸是餐飲業擴張的重要據點，受到疫後經濟下行、消費需求疲軟，導致出現僧多粥少的白熱化競爭，為避免大陸內捲（involution）效應衝擊，國內包括美食-KY、八方雲集等餐飲股吹起東進風，轉向美國布局。就連連鎖餐飲集團霸主王品日前也宣布，將斥資1.6億元於美國德拉瓦州成立子公司，正式揮軍美國市場，但台灣餐飲業赴美能否獲利，也成各界關注焦點。

今年8月，台灣連鎖餐飲集團王品宣布投資1.6億元，在美國德拉瓦州申請成立子公司，計劃以中餐、火鍋打頭陣，正式揮軍美國市場，消息一出引發各界關注。

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成立超過30年的王品，過去以立足台灣、放眼中國為目標，積極在兩岸布局，2018年來到巔峰，在中國大陸曾開出154家餐廳，但隨著當地餐飲品牌競爭漸趨激烈，加上2020年遇上新冠疫情，更重創大陸餐飲市場，就連資優生王品也觸礁，陸續關掉營業狀況不佳的品牌與門市，6年來在當地關了69家門市，營運也由盈轉虧。

「大陸事業群受限於總體經濟環境嚴峻挑戰、消費力疲軟，集團門店經過汰弱留強、品牌調整、精實營運體質，同時也重新定位價格帶，今年第二季已成功轉虧為盈，對獲利有所貢獻。」王品主管透露。

但這樣還不夠，為尋找新的成長引擎，近期王品開始轉向美國布局。「這幾年，我們不斷接到許多國外廠商洽詢合作的可能性，為了擴大集團發展規模，因此決定開拓美國市場。」該名主管接著說。

根據美國餐飲協會（The National Restaurant Association）的統計資料，今年美國餐飲市場預估規模為1.1兆美元，中餐館表現出明顯增長趨勢，截至7月1日，全美中餐館總數較於3月增加0.4％，其中，亞洲餐點在美國的餐飲市場佔了12.6％、中餐在美國亞餐市場的佔比最大，達37.21％。

再進一步觀察，火鍋在美國中餐細分品類中網路平均評分，是美國網路消費者評價最好的品類。這項調查結果，讓王品前進美國充滿信心，內部評估，由於中餐和火鍋都是集團的強項，極具發展潛力，因此規劃以這兩個品項打頭陣，進軍美國市場。

王品集團計劃以中餐、火鍋打頭陣，揮軍美國市場。

▲王品集團計劃以中餐、火鍋打頭陣，揮軍美國市場。

外界或許不知道，王品曾在2000、2017年分別以牛排與燒肉叩關美國，最後都黯然收場，這回再度挑戰美國市場，陳正輝不敢馬虎，據悉，他已派出先遣部隊，到美國進行市場調查。

除了王品之外，像擁有85度C品牌的美食-KY、八方雲集等業者也紛紛東進，能否成功，各界持續關注。


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關鍵字： 鏡週刊王品八方雲集美食-KY餐飲業

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