早上買10張00887「秒賺17萬元」　一票卻喊快跑：這是妖股

▲網友勸他快逃。（示意圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

受中國刺激經濟題材加持，永豐中國科技50（00887）昨（7）日飆漲逾116%刷新海外ETF單日飆漲紀錄，引發市場熱議，一名網友表示，昨日早上買了10張00887，收盤時大賺17萬元。不過，許多網友認為別開心得太早，「有機會變賠錢，目前溢價221%」。

有網友在臉書社團「00940自救會」發文，昨日早上才買了10張00887，收盤時賺了17萬2854元。

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不過，網友對於00887未來發展不看好，「不是想唱衰，可是今天沒賣，明天有機會變賠錢，目前溢價221%」、「這就是妖股，只能說，賺到就收手，不然準備套牢」、「校正回歸後，買一張賠兩張，一股才12元的東西，一堆人用快40元買，就算再給你漲100%還是虧」、「明早開盤有賺就要跑了，不跑穩死的」、「這支飆太狠了」、「要記得怎麼噴的就會怎麼跌」。

永豐中國科技50大（00887）昨日漲幅116%，收歷史最高價38.83元，永豐投信昨日公告溢價幅度超過222.24%，並向投資人提出風險示警。今日以31.43元開出，開盤跌19.05%，股價一路下探，盤中一度觸及19.81元，終場收20元，跌48.49%。

永豐投信公告指出，00887因大陸地區推行振興經濟政策激勵股市與房市，使市場交易活絡，請投資人密切注意次級市場可能因買盤過於踴躍，而出現溢價過大產生價格波動風險，務必審慎評估價格之合理性，且須審慎評估大陸地區推行新政策之相關新聞熱度消減後，可能發生溢價急速收斂的情形而蒙受損失。

另外，永豐投信也示警，對00887有買進計畫的投資人，須留意買貴風險；目前持有的投資人，須留意未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險；套利交易投資人，須留意溢價波動的風險。