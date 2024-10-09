競國關台灣廠擬大量解雇330人！股價開低墜跌停　跌幅9.94%

▲競國。（圖／翻攝自Google Maps）

記者楊絡懸／台北報導

老牌PCB廠競國（6108）決議關閉台灣生產線，且將辦理大量解雇，未來所有訂單都轉至子公司競陸電子（昆山）生產，9日恢復正常交易，開盤就以15.55元開低，盤中一度墜到15.4元跌停價，跌幅9.94%。

競國10月8日暫停交易，董事會決議通過調整台灣廠營運規劃及員工資遣相關事宜，停止公司台灣廠生產計畫，將訂單轉往子公司競陸電子中國大陸廠繼續生產、服務客戶需求。

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競國表示，台灣廠自疫情結束後，因消費性電子產業不景氣，加上原物料成本上漲，致使台灣廠的本業自2022年度起已連續虧損3年，考量未來巿場情況及維護股東權益，競國擬自今年12月25日起，停止台灣廠生產計劃，未來將訂單轉移至子公司競陸電子（昆山）有限公司生產。

至於台灣廠人事方面，競國指出，部分人員配合需求留任，其餘人員依據《勞動基準法》及相關法令規定，辦理員工終止勞動契約，並依《就業服務法》列冊通報主管機關，辦理大量解僱員工，預計將於10月9日資遣通報，12月下旬為資遣生效日。

據了解，競國中國廠員工人數有1,807人，台灣廠目前410人；由於台灣廠最終僅會留80人，因此初估約有330人將面臨資遣，詳細規劃需待競國通報主管機關，目前尚未收到大量解僱計畫書。