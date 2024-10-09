Coupang酷澎物流中心計畫引進首座「酷涼專區」　應援第一線員工

▲Coupang酷澎已於全球各地物流中心推出眾多氣候因應措施，未來增設的「酷涼專區」是員工友善設備創新的最佳例證。（圖／Coupang酷澎提供）

記者洪菱鞠／綜合報導

因應全球平均氣溫上升，美商Coupang酷澎計畫在全球各處物流中心推出最新「酷涼專區」試驗計畫，未來也將導入在台灣的物流中心，預計年底前完成部分設備。「酷涼專區」是具有降溫設備特別設計的大型透明空調空間，提供舒適環境讓所有物流人員在值班期間隨時可前往休息和充電。「酷涼專區」內部設置頂級冷氣恆溫設備，擺放舒適的軟墊沙發、高腳桌，更安裝補水站，確保工作人員維持清爽和補足水分的狀態。Coupang酷澎致力提升員工福利，投資創新技術，全面打造健康安全的職場環境。

Coupang酷澎規劃在全球各處廠區廣為設置「酷涼專區」，確保所有工作人員在需要時可隨時前往，並階段式增加休息時間次數。伴隨「酷涼專區」的增設，Coupang酷澎在台灣的物流中心另還建置數項設備，包括額外通風設備，提供冰塊、冰棒、運動飲料、葡萄糖粉、海鹽葡萄糖錠、電解質補充粉劑及涼感巾等補給用品，並依照美國國家職業安全及健康研究院（National Institute of Occupational Safety and Health, NIOSH）及台灣勞動部職業安全衛生署的建議，每座物流中心提供數十台冰水飲水機確保充分潔淨飲用水。

Coupang酷澎物流服務執行長暨環安衛副總裁Ryan Brown表示：「在第一線工作的物流人員是Coupang酷澎為顧客提供優質服務的中流砥柱，為他們創造最健康安全的工作場所是我們不斷追求的志業。我們在今（2024）年投入數十億台幣於員工健康安全計畫，致力提升人員身心健康，其中，在全球各處物流中心推出「酷涼專區」，是Coupang酷澎提升工作環境並優先照料物流人員福祉的重點政策之一。」

除了關注員工身體健康之外，Coupang酷澎更實施全方位員工關懷方案，協助員工提升心理健康韌性，包括提供免費且專業的一對一個人心理諮商面談，並有24小時線上即時回饋熱線。

▲火箭物流人員是Coupang酷澎成長的核心關鍵，Coupang酷澎將致力提供不斷進步的工作環境，與在地人才共創多贏。（圖／Coupang酷澎提供）

Coupang酷澎自2022年10月在台灣推出火箭速配及火箭跨境的全國性服務，於桃園啟用以AI驅動的大型物流中心，創造廣大就業機會，翻轉在地經濟動能。Coupang酷澎亦持續推出各類型職場友善措施，致力為所有物流人員打造優質工作環境，更配合台灣在地重要節慶，接續於物流中心推出員工福利活動，近期包括中秋節邀請熊米屋「小愉兒」前進物流中心發送手工糕餅、端午節包粽吃冰棒等特色活動。