國旅好慘？8成消費者嘆房價太貴　業者盼政府端出救市政策

▲國旅人潮不如以往。（示意圖／記者林悅翻攝）



記者廖婕妤／台北報導

明（10）天就是國慶日，這次沒有連假可以放，對比前一年觀光旅宿在國慶連假創造成長6％的訂房率，今年業者只能望眼欲穿；根據1111人力銀行調查，8成消費者認為假期房價昂貴，就是造成國旅卡關的主因，因此業者期待，政府可推出輪流舉辦大型活動、獎勵平日出遊住宿等救市政策。

根據1111人力銀行調查，業者全力衝刺人氣，但在消費者心目中，國旅卡關還有許多原因，其中8成認為周末、寒暑假房價昂貴、6成則說房價與住宿品質不成正比，其他還有當地物價哄抬不合常情、景點塞車停車問題、老街風景區都長得差不多等狀況，導致消費者對國旅卻步不前。

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單從旅宿業來觀察，房價偏高佔86.2%、淡旺季房價落差太大佔54.1%、退房時間太早佔42.2%、入住時間太晚佔39.4%，以及硬體設備不佳佔33%等幾項因素，對消費者入住意願的衝擊最大。

為了衝國旅熱度，觀光署喊出2億人次的目標，輔助各縣市政府共同行銷「台灣觀光100亮點」，根據1111人力銀行調查顯示，觀光旅宿業者最期待的救市措施，排行第一的就是公部門輪流舉辦大型活動佔25.8％，其次是獎勵平日出遊住宿佔24.4％、協助引進國際型展演或設施佔23％、發展大眾運輸及交通接駁佔18.7％等策略。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，國人的旅遊習慣多集中在特定的假期，平假日住房旅客不均，導致假日房價居高不下，再加上持續的缺工、人手不足，嚴重衝擊住宿品質，甚至連帶影響旅客住房退房的時間，被消費者視為品質低落的原罪。

曾仲葳分析，觀光旅宿業想要再創榮景，除了靠活動加持，產業的軟實力也要跟著提升，調查顯示超過54％的觀光旅宿業者有意開缺徵才，更有過半業者在面臨衰退的壓力下為員工加薪，期待發揮留才的效益，和去年相比，住宿餐飲業的調薪幅度已達到4.5%；目前1111人力銀行資料庫，觀光旅宿也有近6萬筆工作機會數，顯見人才需求迫切。

此外，曾仲葳也說，公部門提高預算協助地方行銷，對於等待客群的觀光旅宿來說是一大利多，藉由活動帶進人流，不但可以快速拉抬業者的住房率，更可以帶動周邊商圈的消費力道，提高能見度，將人流化為金流。

曾仲葳指出，以年度大型活動台灣燈會為例，為期1個月的展期，為台南帶來1500萬人次到訪，參觀遊客進行住宿、交通、餐飲、購物及娛樂支出在台南創造了超過240億元的觀光產值，顯見大型活動不但有助於帶動人潮，也能促進在地產業的繁榮，進一步成功打響城市行銷。