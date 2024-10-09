新新併股臨會過關　魏寶生：拚10月底送金管會

▲台新金控董事長吳東亮（左）與新光金董事長魏寶生（右）在8月底簽約合併後今雙方股東臨時會通過議案。（圖／記者黃克翔攝）

文／中央社

新新併順利於股東臨時會闖關，下一步將送金管會審查。新光金暨新壽董事長魏寶生今天表示，「股臨會通過是我們溝通的開始」，後續金控及各子公司將積極溝通員工安置，力拚10月底前送件至金管會審查。

新光金及台新金今天上午分別召開股東臨時會，新光金股東表達支持與反對意見踴躍，最終贊成票多於反對，新新併順利過關，下一步將送金管會審查。 魏寶生率經營團隊成員於股臨會後接受媒體聯訪表示，2023年在股東行動主義下，專業經理人有機會進入新光服務，此次股臨會通過與台新金的合意合併，亦是股東行動主義的進一步展現，「我們在創造金融業的歷史」。

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魏寶生也透露，此次有投票的外資股東，投贊成票應有9成以上，幾乎「全壘打」。 新光金董事暨新壽副董事長洪士琪表示，2023年6月9日股東常會，改革派獲股東支持，他當時以「承先啟後、任重道遠」8個字作為承擔責任的開始，16個月後的今天，新光金股臨會作出具時代意義的決議，最終有逾85%的普通股出席率及超過出席股東的2/3投下贊成票，代表新新併為多數股東期盼。

洪士琪形容，「今天新光金和台新金攜手在山頂會合」，這項成果是雙方歷經22年努力開創的嶄新局面，不僅確立泛新光集團在金融體系的整合，也確立新光歷史的傳承及浴火重生的未來，它並非結局，而是全新開始。

洪士琪說，新光金即將步入下個階段，經營團隊將以「浴火重生、團結向前」作為持續努力的目標，他有絕對信心，在取得公平會及金管會認可後，新誕生的台新新光金在文化及團隊均可完美融合，創造出屬於台新新光金的即戰力。

魏寶生說，他代表新光金及新壽，到目前為止和主管機關溝通都順利，其中如新壽會和保險局溝通資本規劃，「我溝通越順暢，相信對新光金合併案肯定有幫助」。對於媒體關注，經營團隊是否對合併案取得金管會同意勝券在握，魏寶生說，「謝謝祝福，我努力」。

魏寶生提到，2023年新經營團隊進入新光，確實有評估過新壽接軌資金缺口超過千億元，但經過努力發債、現增強化資本，且經營績效轉佳下，需要增資金額肯定比先前評估降低，加上主管機關陸續公布協助壽險業接軌新措施，都會讓情況也許更好、更平穩。

至於未來新光金與台新金合併後，魏寶生會否續任新壽董事長，魏寶生說，他身為專業經理人，這件事不是他的考慮重點；他也提到，股臨會通過是經營團隊溝通的開始，金控和各子公司會充分和員工溝通安置計畫，「一定會和員工好好溝通，希望員工全部留任」。 魏寶生指出，會盡量在10月底前送件至金管會，根據行政程序法，金管會審查案件有一定時限，經營團隊當然希望合併案可在一定時限內取得核准。