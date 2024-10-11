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跨時代傳承「越早規劃越好」　最適解方 4大步驟

▲▼理財憑中信。（圖／記者林潔禎攝）

▲▼中國信託銀行與《ETtoday》攜手舉辦理財憑中信線上直播講座，由中國信託銀行理財智庫協理周剛毅對世代傳承做精彩剖析。（圖／中信銀提供）

記者陳瑩欣／台北報導

近年新聞上常看到家族集團、企業間子女爭產事件層出不窮，讓外界印象深刻，不願意辛苦一輩子心血，讓後代因遺產反目成仇，如何做好跨時代傳承成重要課題。中信銀與《ETtoday》8日攜手舉辦理財憑中信線上直播講座，由知名財經主播劉姿麟主持，中國信託銀行理財智庫協理周剛毅做精彩剖析。周剛毅建議「資產規劃越早越好」，他並提供盤點、梳理傳承需求、最適解決方案與規劃檢視4大步驟進行資產傳承規劃。

周剛毅表示，傳承一直不是很好解決的問題，常面臨的問題「第一代往往不願意談、第二代也不敢開口」，造成兩代不同想法，傳承繳遺產稅狀況要考慮，並不是繼承人都可以有足夠的資產繳稅，繳完稅以後的財產公平分配給小孩、小孩拿到財產會不會揮霍家產造成資產外流等，都是常見難題。

生前移轉叫贈與、身後的移轉叫繼承，贈與規範是每年有244萬免稅額，贈與2500萬元以下，課徵稅率10%；超過2500萬元至5000萬元者，課徵250萬元，加超過2,500萬元部分之15%；超過5000萬元者，課徵625萬元，加超過5000萬元部分之20%。

一人1年贈與244萬免稅額，夫妻就是488萬，10年就到4880萬元，20年就會有將近1億元的財產可以免稅移轉給小孩。

▲▼理財憑中信。（圖／記者林潔禎攝）

周剛毅指出，你可以100%決定贈與金額及對象，但是有個重要關鍵，「財產給了就不是你的」，送了財產很難要回來，曾經有客人贈與小孩3000萬，但股票被套牢後和老婆吵架，想從小孩身上調回700萬，沒想到兒子回「要跟妻子商量一下」，可見財產送出去以後，掌控權就喪失。

大部分繼承人對如何申報、完納遺產稅不熟悉，且在財產分配上不像贈與，它會有特留份的概念。

比較贈與與繼承，周剛毅說，前者贈與資產後，資產改由受贈人管理與處置，自己可以百分之百決定贈與金額與對象；至於後者資產可以持續握在自己手上，有安全感，死後受遺贈稅法特留分限制。

擔心子孫受贈財產後揮霍、不孝順，如何避免？周剛毅指出，大原則是「先顧自己、再傳家人」，要確保自己退休金流充足、永續，同時規劃安養信託防止他人覬覦、挪用。

周剛毅說，在照顧遺愛上，依自身意願安排分年贈與，預立遺囑安排遺產如何繼承，並規劃傳承信託，延續意志。

▲▼理財憑中信。（圖／記者林潔禎攝）

人的一生中有很多財富累積，有剩餘有多的一定要做資產規劃，不同時期該如何分配，像今年房地產市場火熱，很多爸爸媽媽甚至阿公到銀行幫子女或孫子買房付房貸，周剛毅指出，這種模式為他人免除債務或無償為他人購置財產，視同贈與。

周剛毅表示，現在也很流行父母去買價值5000萬房子包含貸款2000萬元，再連同貸款一起送給小孩，這小孩得到這棟房子也承擔2000萬債務，在稅務上是用2000萬時價再加上2000萬債務來課徵贈與稅，相抵之後贈與稅是零，這無形中就送給小孩3000萬元，但此時國稅局還是會依小孩子所得能力是否可以承擔債務，如果不行，還是會以2000萬元做為課徵認定。

另外常見父母以現金分批存子女帳戶，希望降低遺產稅，不過周剛毅指出，依據《遺產及贈與稅法施行細則》第13條即指出，被繼承人死亡前因重病無法處理事務期間舉債、出售財產或提領存款，而其繼承人對該項借款、償金或存款不能證明其用途者，該項借款、價金或存款，仍應列入遺產課稅。

周剛毅也舉出常見八大漏報遺產，包括身故前二年內贈與配偶的財產；銀行保管箱物品價值，被繼承人重病期間領取的現金；生前所投資公司的股東往來債權；身故日止的應收利息、股利及農漁津貼等債權；被繼承人為要保保人、他人為被保險人的保單價值；尚未辦妥移轉登記的不動產；被繼承人所遺之汽機車。

面對現今單身族越來越多、多元成家發展趨勢，遺產傳承法定繼承人以外的對象，到底是否有效？周剛毅以現行規範解釋表示，在配偶進行差額分配請求後，被繼承人遺產繼承順位依序是直系血親卑親屬、父母、兄弟姐妹、祖父母。

周剛毅舉例以未婚沒小孩弟弟過世，父母也走了， 弟弟身後遺產由哥哥繼承，但哥哥到法院辦理拋棄繼承，想把弟弟遺產直接由自己小孩繼承，結果小孩並沒有繼承權，最後順位祖父母也不在世，這筆1億多遺產就全部充公。另周剛毅提醒如果想要把產財指定留給某人，要注意有特留分的限制。

到底哪些人特別需要立遺囑？周剛毅建議包括想給法定繼承人以外對象、對分配比例有自己的想法以及特定資產想給特定的人。

▲▼理財憑中信。（圖／記者林潔禎攝）

周剛毅舉例以未婚沒小孩弟弟過世，父母也走了， 弟弟身後遺產由哥哥繼承，但哥哥到法院辦理拋棄繼承，想把弟弟遺產直接由自己小孩繼承，結果小孩並沒有繼承權，最後順位祖父母也不在世，這筆1億多遺產就全部充公。另周剛毅提醒如果想要把產財指定留給某人，要注意有特留分的限制。

到底那些人特別需要立遺囑？周剛毅建議包括想給法定繼承人以外對象、對分配比例有自己的想法以及特定資產想給特定的人。

▲▼理財憑中信。（圖／記者林潔禎攝）

最後到底何時可進行資產傳承規劃，周剛毅強調「現在就可以開始」，且最好盡早開始，他提供四大步驟，首先盤點總資產，進行境內、境外資產盤點，評估家族動產與不動產資產概況。

第二梳理傳承需求，包括欲傳承對象、資產分配比例，傳承時間點安排與資產管理與掌控權。

第三最適解決方案，依傳承想法，評估生前贈與與身後繼承等移轉方式；確保家族資產之永續及安全性，評估閉鎖型公司及股權信託設立條件。

第四規劃檢視，動態評估各類型資產配置與傳承方式，符合家族期望，同時檢視資產管理或信託架構，是否符合傳承需求。

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關鍵字： 理財憑中信

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