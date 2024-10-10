新人突喊離職　下秒轉頭走人「原因驚呆他」！一票喊正常

▲新人裸辭讓他很震驚。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

多數上班族規劃轉職時，通常會等到新工作有著落後，才遞出辭呈，就有網友指出，最近公司有個新人剛到職不久，因為做得不開心，連下份工作都還沒找到，就直接遞出辭呈，瀟灑地轉頭離開辦公室，驚呼「年輕人都這麼有勇氣嗎？」貼文掀起討論。

有網友在PTT發文，「為何年輕人都敢直接裸辭？」有位剛入職不久的新人，某天突然向主管說「不幹了」，原因是做得不開心，問對方是否找到新工作，新人說沒有，只是單純不想做，說完就轉頭離開會議室了，「就直接離職手續辦一辦，東西拿好就瀟灑離開」。

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新員工的舉動讓原PO很震驚，「年輕人都沒有經濟壓力嗎？」而且之前聊過天，對方家境並不是特別富裕，「裸辭很需要勇氣餒，有八卦？」

貼文曝光，網友點出關鍵「不用繳房貸，誰都能裸辭」、「因為不用買房就是爽」、「就代表那份薪水可有可無，不會影響到他的生活」、「住家裡沒貸款的確敢」、「沒房貸的話有什麼不敢」、「反正都買不起房根本沒差」、「沒房不結婚不生小孩，根本無敵星星，不爽就走人」。

網友指出，很多八、九年級生的確是這樣，「8、9年級是這樣沒錯，只有老人奴性重」、「我八年級，身邊很多朋友都有房子繼承了」、「年輕人生活哲學：不婚不生不房不車，出國至少四次」、「現在年輕人志向只有一年能出國4次」、「一天到晚要即戰力，年輕人不吃這套了」。