競國正式提「大規模解僱」353人將失業！勞工局證實：將入廠輔導

▲競國決議調整台灣廠營運規劃及員工資遣相關事宜。（圖／翻攝自Google Maps）

文／中央社

電子大廠競國實業提出大量解僱計畫，分批解僱共250名本國勞工，與103名外籍移工。新北市府10日晚間表示，未收到勞資爭議申訴，計劃23日進廠協助提供勞工失業給付權益與法令諮詢。

新北市府勞工局副局長胡華泰10日晚間接受中央社記者電訪表示，位於新北市樹林區的競國公司，主要生產印刷電路板。市府於10月8日接獲競國正式提出大量解僱計畫書。

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勞工局指出，實際上，9月2日就接獲競國公司高層致電通報，因為消費性電子不景氣，連續虧損3年，預計10月31日起停止接單，12月25日停止生產。

獲悉通報將大量解僱後，勞工局於9月5日派員與律師一起至競國公司，入廠輔導預警訪視。經查，公司財務狀況尚屬正常，並無積欠薪資。競國公司表示，將依法給付薪資、資遣費、結算特休及開立非自願離職證明。

▲競國日前宣布調整台灣廠營運規劃及員工資遣相關事宜，由財務長蔡政宏說明。（圖／記者楊絡懸攝）

勞工局說，依據競國公司所提報計畫書，今年底停止生產後，訂單轉移至大陸子公司生產，並將依勞基法，因虧損及業務緊縮的因素，資遣員工。

依據競國所提計畫書與解僱計畫期程，公司共有本國勞工數314人，將計劃資遣行政與產線250人，留用64人。這250人是從今年10月30日起，至明年1月22日，陸續分批解僱。

至於外籍移工有103人，將全數安排轉換雇主，或期滿12年回國。

胡華泰表示，接獲事先通報後，10月7日請競國高層到市府諮詢特休計算及結清問題，並囑附業者，依法提報大解計畫書。

他說，8日競國公司正式提報大解計畫書，為確保勞工權益，23日將由新北市就業服務處、勞工局外勞服務科、勞資關係科，再次入廠辦理說明會，協助勞工辦理失業給付、提供就業徵才資訊及勞動法令諮詢，也將針對移工提供雙語諮詢服務。