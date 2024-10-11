妹子苦惱「為年薪80萬北漂？」　過來人曝1狀況：可以去台北

▲原PO不知道該不該北漂。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

許多人因為薪資待遇、發展前景等考量，選擇成為「北漂族」，一名住在台中的女網友表示，近期收到2份工作機會，一個是台北大型傳產公司，預估年薪約80萬元，另一個則是台中的小型外商公司，月薪較台北的工作高出3、4000元，但年薪較低，求問該不該北漂？對此，許多網友勸她留在台中。

女網友在Dcard發文，「年薪80萬值得北漂嗎？」接到2個工作機會，一個是台北工作，年薪80萬，月薪只有四萬多，主要透過高分紅提高年薪，不過考量到租房、通勤時間、生活費，擔心北漂後沒有生活品質。另外一份則是台中的工作，月薪高出3、4千元，不過年薪比較低，但不需要額外付租金、三餐。

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她坦言，評估考量會覺得待在台中比較好，但是又在想，「要不要為了年薪更高去台北挑戰看看？」

貼文曝光，網友勸她留在台中，「留在台中，不要來台北幫房東打工，珍惜青春所能累積的財富」、「沒有破百，不要去台北，在台中好好做，有機會找到更好的再去台北」、「台北租屋跟伙食超級貴，人多擁擠，常常下雨，真的不值得」、「台北除了貴還有天氣超爛的情況」。

但也有人給出不同的意見，「大型公司晉升渠道比較完善，我會選北漂」、「如果還年輕可以去北部闖一闖開眼界，未來發展可能也不同」、「如果這個職缺薪資在北部還有發展空間，可以考慮一下」、「有些工作性質就是台北才有機會，比如一些金融業總行的工作，一定就要在台北才有機會，所以還是可以看看自己的情況做決定」。