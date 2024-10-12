鴻海AI加持股價翻倍！200元後怎麼看　一文重新認識代工龍頭

▲鴻海總部空拍。（圖／記者林振民攝）

文／玩股特派員

200元的鴻海以前是個開玩笑的目標，2024年卻很不一樣。隨著AI高檔回落後再戰200，你該重新認識這個代工龍頭，以及重新算出新的合理價在哪裡。

鴻海在今年上半年一口氣超越過去的自己，站上200元關卡，雖然年中回檔三成，但也反彈回穩站回所有均線之上。200元以前是要翻倍才能達成的目標，但為什麼今年開始不一樣？

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鴻海2023年營收6.15兆元，是歷史次高表現。雖然PC、手機跟中國市場都衰退，但第四季為智能零組件、網路產品開始放量出貨，減輕市場衰退壓力。許多法人也調高鴻海目標價至少200元，這是個多頭指標。

再來，根據法人機構預估，估算鴻海2024年EPS可能至少賺11元，最樂觀還超過13元，參考大盤本益比超過20倍以上，用11～13元EPS乘上大盤本益比就得到220～260元，再加上AI行情助攻，所以機構喊200元並不算太誇張。

2024年起漲關鍵還是在AI與輝達的GB200液冷伺服器機櫃，2025年有機會吃到破兆商機，上看四萬台，接著輝達宣布已經準備開始量產，公司也希望加速出貨，這對鴻海當然是利多。過去多年獲利靠代工iPhone作為獲利主力，又多了AI的想像空間，這就讓鴻海股價三級跳往上漲。

隨著鴻海公布9月營收7330億創歷史第四高，第三季營收1.85兆元創單季新高，年增超過兩成，優於外界預期。累計前九個月營收4.72兆，年增9.73%，創下歷年同期次高紀錄。從9月份銷售狀況來看，消費性電子跟AI產品一樣是雙主菜，這跟iPhone 16上市有直接關聯性，等於提早預告第三季EPS或許不會太差。

算出鴻海合理價

既然鴻海的條件已經跟以前不一樣，要如何估算鴻海現在「合理」的便宜價？同樣回到本益比，鴻海先前的本益比高點出現在2021年3月約16倍本益比，以近四季EPS合計為11.06來算，現在在200左右當然貴，除非EPS成長到12.5元以上，200元才是合理價。

另一個切入點則由殖利率觀察，由於鴻海已連續配息25年，配息穩定，近五年殖利率多在3%～5%。但2024 年配息5.4元，殖利率為2.5%，股價已經高於過去水平。

結論

鴻海在專業電子代工領域深耕多年，也是全球市占率超過40％超級龍頭，當全球電子持續成長，投資獲利也會持續成長。雖然受惠AI商機，但鴻海本身營收來自消費性電子、雲端網路、電腦終端、元件代工四大業務，AI則是要觀察雲端雲收才知道受惠程度，另外獲利也可能是虛的，毛利率是否成長才是重點，毛利大幅提升才是AI獲利放大的開始。

（本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。經「玩股網」授權轉載，原文：AI加持果然不一樣？重新認識200元的鴻海）