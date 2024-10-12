ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

鴻海AI加持股價翻倍！200元後怎麼看　一文重新認識代工龍頭

▲鴻海總部空拍。（圖／記者林振民攝）

文／玩股特派員

200元的鴻海以前是個開玩笑的目標，2024年卻很不一樣。隨著AI高檔回落後再戰200，你該重新認識這個代工龍頭，以及重新算出新的合理價在哪裡。

鴻海在今年上半年一口氣超越過去的自己，站上200元關卡，雖然年中回檔三成，但也反彈回穩站回所有均線之上。200元以前是要翻倍才能達成的目標，但為什麼今年開始不一樣？

[廣告]請繼續往下閱讀...

鴻海2023年營收6.15兆元，是歷史次高表現。雖然PC、手機跟中國市場都衰退，但第四季為智能零組件、網路產品開始放量出貨，減輕市場衰退壓力。許多法人也調高鴻海目標價至少200元，這是個多頭指標。

再來，根據法人機構預估，估算鴻海2024年EPS可能至少賺11元，最樂觀還超過13元，參考大盤本益比超過20倍以上，用11～13元EPS乘上大盤本益比就得到220～260元，再加上AI行情助攻，所以機構喊200元並不算太誇張。

2024年起漲關鍵還是在AI與輝達的GB200液冷伺服器機櫃，2025年有機會吃到破兆商機，上看四萬台，接著輝達宣布已經準備開始量產，公司也希望加速出貨，這對鴻海當然是利多。過去多年獲利靠代工iPhone作為獲利主力，又多了AI的想像空間，這就讓鴻海股價三級跳往上漲。

隨著鴻海公布9月營收7330億創歷史第四高，第三季營收1.85兆元創單季新高，年增超過兩成，優於外界預期。累計前九個月營收4.72兆，年增9.73%，創下歷年同期次高紀錄。從9月份銷售狀況來看，消費性電子跟AI產品一樣是雙主菜，這跟iPhone 16上市有直接關聯性，等於提早預告第三季EPS或許不會太差。

算出鴻海合理價

既然鴻海的條件已經跟以前不一樣，要如何估算鴻海現在「合理」的便宜價？同樣回到本益比，鴻海先前的本益比高點出現在2021年3月約16倍本益比，以近四季EPS合計為11.06來算，現在在200左右當然貴，除非EPS成長到12.5元以上，200元才是合理價。

另一個切入點則由殖利率觀察，由於鴻海已連續配息25年，配息穩定，近五年殖利率多在3%～5%。但2024 年配息5.4元，殖利率為2.5%，股價已經高於過去水平。

結論

鴻海在專業電子代工領域深耕多年，也是全球市占率超過40％超級龍頭，當全球電子持續成長，投資獲利也會持續成長。雖然受惠AI商機，但鴻海本身營收來自消費性電子、雲端網路、電腦終端、元件代工四大業務，AI則是要觀察雲端雲收才知道受惠程度，另外獲利也可能是虛的，毛利率是否成長才是重點，毛利大幅提升才是AI獲利放大的開始。

（本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。經「玩股網」授權轉載，原文：AI加持果然不一樣？重新認識200元的鴻海

關鍵字： 鴻海AI代工產業股市

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

14家上市金控前3季大賺逾5000億　一表看各家獲利

14家上市金控前3季大賺逾5000億　一表看各家獲利

上市14家金控獲利全數出爐！富邦金（2881）、國泰金（2882）累計前3季雙雙突破千億元大關，每股盈餘以8.6元及6.77元拿下冠、亞軍寶座；累計前三季14家合計約賺5010億元，衝破5千億元大關，年成長47.68%。

2024-10-11 18:27
統一超前3季營收2518億元寫新高　第7111店11月亮相

統一超前3季營收2518億元寫新高　第7111店11月亮相

統一超（2912）公告9月營收，單月合併營收為287.21億元，年增5.9%，創下同期新高、單月第3高表現；累計今年前3季合併營收為2518億元，年增6.88％，寫歷史新高。截至今年9月底，台灣7-ELEVEN門市店數為7052家，年增246家或3.6％，並預計今年11月將會開出第7111間店。

2024-10-11 18:15
抽中賺4.2萬元！「緯創小金雞」全景軟體今起申購　報酬率飆7成

抽中賺4.2萬元！「緯創小金雞」全景軟體今起申購　報酬率飆7成

「緯創小金雞」全景軟體（8272）將上櫃，10月11日開始申購，申購價59元，如果以10月9日收盤價101元計算，抽中一張潛在獲利約4.2萬元，報酬率71.19%。

2024-10-11 12:36
華航9月營收寫同期新高　前3季年增近10％

華航9月營收寫同期新高　前3季年增近10％

華航（2610）公告9月營收，單月合併營收為160.09億元，月減9.8％、年增7.4％，寫同期新高；Q3合併營收為521億元，年增9.3％，亦寫同期最佳；累計今年前3季合併營收為1509.8億元，年增9.76％，寫歷史最高。

2024-10-11 17:44
AMD發表新款AI晶片 ！　蘇姿丰：不考慮台積電以外先進製程

AMD發表新款AI晶片 ！　蘇姿丰：不考慮台積電以外先進製程

超微（AMD）於當地時間10日在舊金山舉行ADVANCING AI 2024，會中發表新款AI新晶片，執行長蘇姿丰在活動中也表示，不考慮台積電（2330）以外先進製程，且她點名要在台積電的亞利桑那州廠房生產。

2024-10-11 12:51
《黑神話：悟空》將推出DLC！顯卡廠盼續熱「喜迎輝達新卡效應」

《黑神話：悟空》將推出DLC！顯卡廠盼續熱「喜迎輝達新卡效應」

中國首款3A級（高成本、高規模、高品質）電玩遊戲《黑神話：悟空》推出後，激勵顯示卡市場銷售，訂單接到手軟，使得進入「產品轉換期」的顯卡廠有效解決高水位庫存。對於市場遊戲熱度及遊玩時數能否續熱相關題材，顯卡廠供應鏈指出，《黑神話：悟空》即將推出DLC（下載擴充內容），且將有其他3A級的遊戲出現，將會續熱相關商機。

2024-10-11 15:21
三星電子計劃關閉LED業務　全面組織重組

三星電子計劃關閉LED業務　全面組織重組

根據韓國媒體Pulse報導，三星電子計劃退出LED業務，該業務是三星設備解決方案（DS） 部門的非核心領域，年銷售額約為2 兆韓元，此舉目的是希望集中精力其核心業務領域。

2024-10-11 14:48
星宇競拍得標均價23.28元　10／15起公開申購每股20元

星宇競拍得標均價23.28元　10／15起公開申購每股20元

星宇航空（2646）將於10／25從興櫃市場轉為上市股票，初次上市股票承銷案採80％競價拍賣及20％公開申購方式辦理，本次參與投標的合格標單共32,011筆，得標筆數11,662筆，今日上午已完成電腦開標作業，順利拍賣成功，得標加權平均價為23.28元，公開申購承銷價為20元。

2024-10-11 13:53
威盛Q3營收超越上半年　威宏5奈米產品助攻

威盛Q3營收超越上半年　威宏5奈米產品助攻

威盛9月受惠旗下威宏5奈米產品效應發酵，營收躍升至新台幣26.49億元，續創新高，第3季營收達52.88億元，超越上半年水準。威盛預期，後續動能可望延續。

2024-10-11 14:44
鴻海重返200元關卡！市值衝2.8兆元　旺季看好營運逐季升溫

鴻海重返200元關卡！市值衝2.8兆元　旺季看好營運逐季升溫

鴻海（2317）9月營收表現亮眼，加上鴻海科技日話題不斷，股價重返200元大關！觀察鴻海11日股價，早盤以200元開出後，上漲3元、最高達到202元，市值衝上2.8兆元，盤中遊走一度收斂至199元，最終收在200元，漲幅0.5%，為8月1日以來波段高點。

2024-10-11 14:11

讀者迴響

熱門新聞

美股開盤走勢分歧　特斯拉股價重挫

即／美股三大指數走高　特斯拉重挫8.1%

台積電再破千元！　專家點名4檔ETF「順風爽賺」

26歲月入10萬「爸爸看不起」！想轉行做1事　網勸退

黑悟空將推出DLC！顯卡廠盼遊戲續熱

鴻海AI加持股價翻倍　一文重新認識代工龍頭

債券ETF跌債主心慌慌　謝金河：貨幣市場有了新註解

抽中賺4.2萬元！「緯創小金雞」全景軟體今起申購

老舊海岬型船起死回生　中國船東瘋狂從拆船廠手中「搶船」

14家上市金控前3季大賺逾5000億　一表看各家獲利

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

逢甲男大生機車雙載自撞2亡　母接噩耗痛失獨子哭到癱軟

汪東城被說過氣「不要情緒綁架」　看緣分結婚：讓小孩繼承模型XD

名嘴張友驊驚傳不治享壽69歲　媒體人陳琴富緬懷：兄弟走好

風雨再大都要出門　盤點颱風天快樂小狗

楊繡惠道歉徐乃麟：真的很抱歉　「以為乃哥不喜歡我」認有點玻璃心

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366